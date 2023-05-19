Регионы до 10 июля утвердят меры повышения рождаемости

Регионы до 10 июля утвердят меры повышения рождаемостиОни могут начать реализовываться уже в 2023 году
До 10 июля все российские субъекты должны принять региональные программы поддержки рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда.
Россия столкнулась с демографическими вызовами, подчеркнула она. Федеральных мер реагирования для изменений в конкретных субъектах недостаточно, и «нужна региональная настройка». В связи с этим местным властям было поручено провести анализ по методическим указаниям Минтруда, и на их основе составить программы поддержки рождаемости – каждая область, республика или автономный округ сформируют стимулирующие меры, исходя из собственной ситуации, добавила вице-премьер.
«Сейчас в министерстве труда и соцзащиты идет защита этих программ с точки зрения и мероприятий, и с точки зрения эффективности воздействия предлагаемых мер на ту сферу, ради которой эти программы и принимаются (демографию – “Ведомости”)», – уточнила Голикова, выразив надежду, что уже в этом году принятые региональные меры начнут реализовываться в полном объеме.
Демографическая ситуация в России действительно тяжелая, признали в Кремле. Применяется целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах коллегии Минтруда.
Аналогичную точку зрения высказал и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Он назвал результаты демографической политики неудовлетворительными.
«Демографическая политика: здесь надо честно признать, что это одна из немногих сфер, где результаты последнего года оказались разочаровывающими, неудовлетворительными», – посетовал Орешкин. Надо повышать эффективность работы в этом направлении, подчеркнул помощник президента.
Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Для естественного воспроизводства населения он должен составлять 2,1 или превышать это значение. По данным Росстата, максимальное значение для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77).
К 2024 г. коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,7. Такую задачу еще в 2020 г. поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Однако, по официальной статистике, в 2020 г. показатель опустился до 1,5 и с тех пор не повышался. По итогам 2022 г. рождаемость снизилась на 6,9% – за год родилось 1,3 млн младенцев (в 2021 г. – 1,4 млн).
Согласно некоторым исследованиям, в России главный для рождаемости фактор – это ситуация в экономике. В частности, согласно расчетам ВШЭ и Дальневосточного федерального университета, сильнее всего СКР реагирует на крупные макроэкономические шоки, такие, как кризисы 2008 и 2014 гг., пандемия коронавируса. Вклад этого фактора в изменение рождаемости эксперты ВШЭ и ДВФУ оценили в 31% (возникновение стрессов в экономике понижает СКР). Кроме шоковых ситуаций, рождаемость зависит и от других факторов, так или иначе связанных с экономикой. Доходы, безработица, стоимость жилья (корелляция с СКР составляет 14%); выплаты федерального (15%) и регионального (12%) видов материнского капитала; качество инфраструктуры дошкольного образования (4%).