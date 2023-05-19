Регионы до 10 июля утвердят меры повышения рождаемости

Согласно некоторым исследованиям, в России главный для рождаемости фактор – это ситуация в экономике. В частности, согласно расчетам ВШЭ и Дальневосточного федерального университета, сильнее всего СКР реагирует на крупные макроэкономические шоки, такие, как кризисы 2008 и 2014 гг., пандемия коронавируса. Вклад этого фактора в изменение рождаемости эксперты ВШЭ и ДВФУ оценили в 31% (возникновение стрессов в экономике понижает СКР). Кроме шоковых ситуаций, рождаемость зависит и от других факторов, так или иначе связанных с экономикой. Доходы, безработица, стоимость жилья (корелляция с СКР составляет 14%); выплаты федерального (15%) и регионального (12%) видов материнского капитала; качество инфраструктуры дошкольного образования (4%).