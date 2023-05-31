КС поручил законодателю определить порядок ликвидации несанкционированных свалок

КС поручил законодателю определить порядок ликвидации несанкционированных свалокТеперь расходы на уборку свалок будут компенсировать из федерального бюджета
Конституционный суд 30 мая провозгласил решение по делу о порядке ликвидации несанкционированных свалок, встав на сторону представителей муниципалитетов, оспаривавших существующие нормы. Такого решения добивались представители города Кодинска Кежемского района Красноярского края и администрация Новосибирского района.
Муниципалитеты считали несправедливым, что законодатель обязал их убирать свалки на принадлежащих государству территориях, не снабжая при этом финансированием. «Законодателю надлежит определить принадлежность, распределение и источники финансирования полномочий по ликвидации несанкционированных свалок», – постановил КС. До этого на местные власти может быть возложена соответствующая обязанность, но при условии определения судом объема необходимого финансирования из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. «Если же муниципалитеты после провозглашения данного постановления исполнят такие судебные решения и расчистят места свалок полностью за свой счет, то они имеют право на возмещение понесенных расходов за счет федерального бюджета и/или бюджета субъекта РФ. Дела заявителей подлежат пересмотру», – говорится в решении КС.
В своем решении суд напомнил, что система обращения с отходами в России построена на взаимодействии и участии в ней всех трех уровней власти. При этом принадлежность и объем полномочий органов публичной власти по ликвидации свалок, обнаруженных на землях в границах муниципальных образований, но не находящихся в их собственности, четко не определены.
В связи с этим суд также признал неконституционными оспариваемые ст. 3.3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», п. 18 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и пп. 16–18 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ст. 10 и 51 ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 9, пп. 1 и 2 ст. 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 18 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 14 и п. 14 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
«Этого решения ждала вся страна, все муниципалитеты, особенно в регионах, где много земель с неразграниченной собственностью, – Дальний Восток, сибирские территории», – заявила «Ведомостям» представитель Кодинска, кандидат юридических наук Ольга Баженова. По ее словам, как заявители муниципалитеты безусловно удовлетворены решением Конституционного суда. По ее мнению, теперь государство может делегировать муниципальным образованиям необходимые полномочия при соответствующем финансировании.
В действующем законодательстве на органы местного самоуправления (МСУ) прямо не возложена обязанность по ликвидации свалок, а их должностные лица не имеют права составлять протоколы об административных правонарушениях, привлекать к ответственности за нарушение земельного законодательства и выносить обязательные для исполнения предписания, согласился с заявителями КС. При этом на практике именно они несут ответственность за содержание земель, расположенных в их пределах, даже если госсобственность на эти земли не разграничена, а земельные участки не закреплены за конкретным пользователем.
Согласно фабуле дела, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО «Автотранспортное предприятие» из Кодинска, расчистил от мусора участок, находящийся на территории городского поселения, и потребовал за это 324 000 руб. с муниципалитета. Суды согласились с тем, что обязанность ликвидировать несанкционированную свалку лежит на местной администрации, которая уполномочена законодателем на распоряжение государственными землями. Должных мер для очистки территории, замусоренной в результате жизнедеятельности села Боровое (там находится курортная зона на берегу Обского водохранилища), не принимала и администрация Новосибирского района. Тогда по иску прокурора суды обязали местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку на участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения.
Решение КС – серьезный шаг вперед, считает член Общественной палаты России, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его мнению, проблемная ситуация для муниципалитетов заключалась в наличии серой зоны в законе, когда положения разных норм не очень стыкуются друг с другом и не совсем понятны тем, кто должен их исполнять. «В этом, мне кажется, решение КС очень логично», – констатировал Максимов.
Ранее зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поясняла «Ведомостям», что, когда начиналась реформа по обращению с ТКО, идеологи реформы говорили о том, что не останется ничьих земель и субъекты будут поделены на зоны, а уже в рамках этой зоны региональный оператор будет отвечать за все свалки. Однако выяснилось, что в соответствии с Земельным кодексом ликвидировать ущерб, если не известно лицо, причинившее этот ущерб, должны муниципалитеты, у которых на это просто не было денег.