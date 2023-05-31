КС поручил законодателю определить порядок ликвидации несанкционированных свалок

Ранее зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поясняла «Ведомостям», что, когда начиналась реформа по обращению с ТКО, идеологи реформы говорили о том, что не останется ничьих земель и субъекты будут поделены на зоны, а уже в рамках этой зоны региональный оператор будет отвечать за все свалки. Однако выяснилось, что в соответствии с Земельным кодексом ликвидировать ущерб, если не известно лицо, причинившее этот ущерб, должны муниципалитеты, у которых на это просто не было денег.