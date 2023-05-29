КС выявит ответственного за ликвидацию несанкционированных свалок

В соответствии с Земельным кодексом ликвидировать ущерб, если не известно лицо, причинившее этот ущерб, должен собственник земельного участка, указала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Таким образом, муниципалитеты действительно попадают под действие этой нормы. «То, что у них нет денег на выполнение своих полномочий, говорят уже давно», – отметила Разворотнева. По ее словам, когда начиналась реформа по обращению ТКО, идеологи реформы говорили о том, что не останется ничьих земель и субъекты будут поделены на зоны, а уже в рамках этой зоны региональный оператор будет отвечать за все свалки.