КС выявит ответственного за ликвидацию несанкционированных свалок

КС выявит ответственного за ликвидацию несанкционированных свалокМуниципалитеты не хотят убирать мусор с государственных земель
Конституционный суд (КС) РФ разберется в порядке ликвидации несанкционированных свалок. Решение будет вынесено 30 мая. В высшую судебную инстанцию обратились администрация города Кодинска Кежемского района Красноярского края и администрация Новосибирского района одноименной области: они считают несправедливым то, что их обязывают убирать свалки на принадлежащих государству территориях, не снабжая при этом финансированием.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Автотранспортное предприятие» из Кодинска расчистил от мусора участок, находящийся на территории городского поселения, и потребовал за это 324 000 руб. с муниципалитета. Суды согласились с тем, что обязанность ликвидировать несанкционированную свалку лежит на местной администрации, которая уполномочена законодателем на распоряжение государственными землями.
Должных мер для очистки территории, замусоренной в результате жизнедеятельности села Боровое (там находится курортная зона на берегу Обского водохранилища), не приняла и администрация Новосибирского района. По иску прокурора суды обязали местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку на участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения.
Представители муниципалитетов полагают, что оспариваемые положения не соответствуют ст. 10, 12, 17 (ч. 3), 19, 36 (ч. 3), 130, 132 и 133 Конституции. Они не согласны с тем, что на них ложится обязанность по ликвидации несанкционированных свалок твердых отходов и мусора на земельных участках, не находящихся в их собственности. При этом государство, отмечается в жалобах, не передает им необходимых для этого ни материальных, ни финансовых средств, произвольно смешивая понятия «собственник земельного участка» и «лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком».
В соответствии с Земельным кодексом ликвидировать ущерб, если не известно лицо, причинившее этот ущерб, должен собственник земельного участка, указала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Таким образом, муниципалитеты действительно попадают под действие этой нормы. «То, что у них нет денег на выполнение своих полномочий, говорят уже давно», – отметила Разворотнева. По ее словам, когда начиналась реформа по обращению ТКО, идеологи реформы говорили о том, что не останется ничьих земель и субъекты будут поделены на зоны, а уже в рамках этой зоны региональный оператор будет отвечать за все свалки.
«Ведомости» направили запрос в правительство.
Проблема разграниченности полномочий муниципалитетов и региональных властей в вопросе решения проблем с несанкционированными свалками регулярная, пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он напомнил, что в 2015 г. КС уже рассматривал подобное дело с бесхозным мусором, речь шла о свалках в лесах. Тогда администрация Североуральска Свердловской области сочла, что на органы местного самоуправления не может быть возложена обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда, поскольку они находятся в федеральной собственности.
КС постановил, что суды не должны обязывать муниципальные власти ликвидировать самовольные свалки в лесах, если на это не предусмотрено финансирования из бюджета региона.
Муниципалитеты несут ответственность за свои территории и, конечно, обязаны обеспечивать их чистоту, считает глава Российского экологического оператора Рашид Исмаилов. По его словам, принцип заключается в том, что, если не можешь обеспечить порядок у себя, компенсируй расходы региональному оператору, который изыскал свои ресурсы и потратился на ликвидацию твоей свалки – как ему предписано законом. «Это справедливо. Остальная дискуссия – из-за нежелания платить, по сути намерения размыть свою ответственность», – заключил Исмаилов.
Позиция КС по этому вопросу в перспективе может привести к необходимости перераспределения бюджетных средств, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Она напомнила, что пункт 2 статьи 132 Конституции гласит, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или субъектовым законом отдельными полномочиями при условии передачи им необходимых материальных и финансовых средств.