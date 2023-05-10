Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 года

Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 годаВласти решили отложить рассмотрение законопроекта об МСУ на поствыборный период
Проект нового закона об общих принципах местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти примут уже после президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г. Об этом «Ведомостям» сказали три источника, близких к администрации президента (АП). Принято решение не трогать работающую систему до завершения федерального избирательного цикла, говорит один из собеседников «Ведомостей»: «Работающие в системе МСУ люди взаимодействуют с гражданами, общаются с ними, и оставлять их вне системы на этом этапе просто некорректно».
Еще один собеседник подтверждает, что сейчас Госдума и АП обсуждают поправки в законопроект, но высока вероятность, что его примут уже после президентских выборов 2024 г. Это связано также и с тем, что Россия начала спецоперацию, а также были присоединены четыре новые территории, из-за этого законопроект об МСУ был отложен, добавляет еще один собеседник.
О какой реформе идет речь
В 2020 г. поправки в Конституцию закрепили понятие «единой системы публичной власти», которая является совокупностью органов госвласти и органов МСУ. В декабре 2021 г. был принят закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. После этого 16 декабря 2021 г. глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников совместно с коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом внесли проект нового закона об МСУ. Он должен был завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г.
Одной из основных новаций законопроекта об МСУ помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. По сути, речь шла о ликвидации низового уровня МСУ – поселенческого. Эксперты неоднократно говорили, что концепция законопроекта меняет систему, дистанцируя граждан от тех, кто на местах представляет власть. В частности, согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.
В первом чтении законопроект оперативно одобрили 25 января 2022 г. Но срок предоставления поправок ко второму чтению («Ведомости» писали, что к нему поступило более 900 поправок) несколько раз переносился и завис на дате 22 мая 2022 г. О том, что законопроект серьезно забуксовал в Госдуме и, вопреки планам, не будет принят в 2022 г., «Ведомости» писали 11 октября 2022 г.
Поправки ко второму чтению по-прежнему собираются, хотя их поток и приостановился, заявил «Ведомостям» Крашенинников: «Работа над законопроектом не прекращена, она идет, но в вяло текущем режиме. Мы ее не ускоряем. И в весеннюю сессию выносить его на второе чтение не будем». По его словам, комитет отслеживает становление муниципальных образований в новых субъектах: «Кроме того, после принятия закона о публичной власти изменились компетенции у регионов, и часть из них сами решают, оставлять двухуровневую систему МСУ или вводить одноуровневую. Мы с регионами на эту тему плотно общаемся и практику отслеживаем».
Куда двигаться дальше
Одним из вариантов компенсации последствий реформы является оживление территориального общественного самоуправления (ТОС) и таким образом вовлечение людей, занятых в МСУ, в активную, фактически не оплачиваемую (как и сейчас в ТОСах) работу, говорит один из собеседников «Ведомостей». «По сути, мы имеем дело с людьми, которым важно сохранить свой статус», – отмечает он. Другой собеседник подтверждает, что вопрос с ТОСами сейчас действительно обсуждается. Однако вряд ли деятельность ТОСов как-то будут активизировать, говорит он: «Давать власть общественникам было бы довольно странно».
Под ТОСами сейчас понимается самоорганизация граждан по месту их жительства, осуществляется оно с помощью проведения собраний и конференций граждан, необходимо регистрировать соответствующий устав ТОСа. Они представляют интересы населения, проживающего на территории, обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории и вправе вносить в органы МСУ проекты муниципальных правовых актов, которые подлежат рассмотрению.
В чем сложность
Реформа МСУ несет риски конфликтов, полагает политолог Александр Кынев: «Сейчас большинство конфликтов в России носит местный характер – это уборка мусора, неуборка снега, дороги. Поэтому вступать в конфликт с активистами – это только их дразнить». При этом встает вопрос, что предложить взамен, поскольку ТОС, по его мнению, – это совсем низовая история и не будет заменой. Собеседник, близкий к администрации одного из регионов, считает, что Москва найдет способ создать более управляемую вертикаль.
Внимание к теме
Первый замруководителя АП Сергей Кириенко 14 февраля на марафоне «Муниципальный диалог» отмечал, что нужно выстроить подготовку кадров муниципального уровня по аналогии с системой подготовки резерва для регионального и федерального уровней. А Владимир Путин 21 апреля проводил Совет по развитию МСУ, где обсуждалась подготовка управленцев в этой системе. Тогда же было объявлено о создании «школы мэров» на базе РАНХиГС.
По муниципальной реформе пока не удалось достичь консенсуса, в том числе с губернаторами, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Да и вопрос оказался сейчас не самым важным в российской политике. Реформа фундаментальная, она требует тщательной инвентаризации полномочий и финансовых источников для каждого уровня власти». Спорным вопросом остается полный отказ от двух уровней МСУ, добавляет он. ТОСы мало кому интересны, их можно использовать для работы власти с местными сообществами, но создавать их придется сверху, выстраивая очередную вертикаль, добавляет эксперт.
Председатель комиссии по территориальному развитию и МСУ Общественной палаты Андрей Максимов предполагает, что до президентских выборов рассмотрения законопроекта не будет и высока вероятность, что он претерпит серьезные изменения: «Накануне проведения заседания Совета по развитию МСУ [с участием президента] был обновлен его состав, и туда в том числе вошли главы поселений. Значит, этот уровень рассматривается как элемент системы МСУ и имеет шанс на дальнейшее развитие». Нужны инвентаризация вопросов местного значения, оценка стоимости их решения на каждом уровне власти и здесь скоропалительные решения вряд ли целесообразны, добавил Максимов. «Серьезная реорганизация системы МСУ несет административные риски. Низовой уровень власти важен для многих управленческих процессов», – говорит он.