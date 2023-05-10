Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 года

Поправки ко второму чтению по-прежнему собираются, хотя их поток и приостановился, заявил «Ведомостям» Крашенинников: «Работа над законопроектом не прекращена, она идет, но в вяло текущем режиме. Мы ее не ускоряем. И в весеннюю сессию выносить его на второе чтение не будем». По его словам, комитет отслеживает становление муниципальных образований в новых субъектах: «Кроме того, после принятия закона о публичной власти изменились компетенции у регионов, и часть из них сами решают, оставлять двухуровневую систему МСУ или вводить одноуровневую. Мы с регионами на эту тему плотно общаемся и практику отслеживаем».