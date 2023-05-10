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Муниципальную реформу проведут после президентских выборов 2024 года

Власти решили отложить рассмотрение законопроекта об МСУ на поствыборный период
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Александр Рюмин / ТАСС

Проект нового закона об общих принципах местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти примут уже после президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г. Об этом «Ведомостям» сказали три источника, близких к администрации президента (АП). Принято решение не трогать работающую систему до завершения федерального избирательного цикла, говорит один из собеседников «Ведомостей»: «Работающие в системе МСУ люди взаимодействуют с гражданами, общаются с ними, и оставлять их вне системы на этом этапе просто некорректно».

Еще один собеседник подтверждает, что сейчас Госдума и АП обсуждают поправки в законопроект, но высока вероятность, что его примут уже после президентских выборов 2024 г. Это связано также и с тем, что Россия начала спецоперацию, а также были присоединены четыре новые территории, из-за этого законопроект об МСУ был отложен, добавляет еще один собеседник.

О какой реформе идет речь

В 2020 г. поправки в Конституцию закрепили понятие «единой системы публичной власти», которая является совокупностью органов госвласти и органов МСУ. В декабре 2021 г. был принят закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. После этого 16 декабря 2021 г. глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников совместно с коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом внесли проект нового закона об МСУ. Он должен был завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г.

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Одной из основных новаций законопроекта об МСУ помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. По сути, речь шла о ликвидации низового уровня МСУ – поселенческого. Эксперты неоднократно говорили, что концепция законопроекта меняет систему, дистанцируя граждан от тех, кто на местах представляет власть. В частности, согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.

В первом чтении законопроект оперативно одобрили 25 января 2022 г. Но срок предоставления поправок ко второму чтению («Ведомости» писали, что к нему поступило более 900 поправок) несколько раз переносился и завис на дате 22 мая 2022 г. О том, что законопроект серьезно забуксовал в Госдуме и, вопреки планам, не будет принят в 2022 г., «Ведомости» писали 11 октября 2022 г.

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Поправки ко второму чтению по-прежнему собираются, хотя их поток и приостановился, заявил «Ведомостям» Крашенинников: «Работа над законопроектом не прекращена, она идет, но в вяло текущем режиме. Мы ее не ускоряем. И в весеннюю сессию выносить его на второе чтение не будем». По его словам, комитет отслеживает становление муниципальных образований в новых субъектах: «Кроме того, после принятия закона о публичной власти изменились компетенции у регионов, и часть из них сами решают, оставлять двухуровневую систему МСУ или вводить одноуровневую. Мы с регионами на эту тему плотно общаемся и практику отслеживаем».

Куда двигаться дальше

Одним из вариантов компенсации последствий реформы является оживление территориального общественного самоуправления (ТОС) и таким образом вовлечение людей, занятых в МСУ, в активную, фактически не оплачиваемую (как и сейчас в ТОСах) работу, говорит один из собеседников «Ведомостей». «По сути, мы имеем дело с людьми, которым важно сохранить свой статус», – отмечает он. Другой собеседник подтверждает, что вопрос с ТОСами сейчас действительно обсуждается. Однако вряд ли деятельность ТОСов как-то будут активизировать, говорит он: «Давать власть общественникам было бы довольно странно».

Под ТОСами сейчас понимается самоорганизация граждан по месту их жительства, осуществляется оно с помощью проведения собраний и конференций граждан, необходимо регистрировать соответствующий устав ТОСа. Они представляют интересы населения, проживающего на территории, обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории и вправе вносить в органы МСУ проекты муниципальных правовых актов, которые подлежат рассмотрению.

В чем сложность

Реформа МСУ несет риски конфликтов, полагает политолог Александр Кынев: «Сейчас большинство конфликтов в России носит местный характер – это уборка мусора, неуборка снега, дороги. Поэтому вступать в конфликт с активистами – это только их дразнить». При этом встает вопрос, что предложить взамен, поскольку ТОС, по его мнению, – это совсем низовая история и не будет заменой. Собеседник, близкий к администрации одного из регионов, считает, что Москва найдет способ создать более управляемую вертикаль.

Внимание к теме

Первый замруководителя АП Сергей Кириенко 14 февраля на марафоне «Муниципальный диалог» отмечал, что нужно выстроить подготовку кадров муниципального уровня по аналогии с системой подготовки резерва для регионального и федерального уровней. А Владимир Путин 21 апреля проводил Совет по развитию МСУ, где обсуждалась подготовка управленцев в этой системе. Тогда же было объявлено о создании «школы мэров» на базе РАНХиГС.

По муниципальной реформе пока не удалось достичь консенсуса, в том числе с губернаторами, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Да и вопрос оказался сейчас не самым важным в российской политике. Реформа фундаментальная, она требует тщательной инвентаризации полномочий и финансовых источников для каждого уровня власти». Спорным вопросом остается полный отказ от двух уровней МСУ, добавляет он. ТОСы мало кому интересны, их можно использовать для работы власти с местными сообществами, но создавать их придется сверху, выстраивая очередную вертикаль, добавляет эксперт.

Председатель комиссии по территориальному развитию и МСУ Общественной палаты Андрей Максимов предполагает, что до президентских выборов рассмотрения законопроекта не будет и высока вероятность, что он претерпит серьезные изменения: «Накануне проведения заседания Совета по развитию МСУ [с участием президента] был обновлен его состав, и туда в том числе вошли главы поселений. Значит, этот уровень рассматривается как элемент системы МСУ и имеет шанс на дальнейшее развитие». Нужны инвентаризация вопросов местного значения, оценка стоимости их решения на каждом уровне власти и здесь скоропалительные решения вряд ли целесообразны, добавил Максимов. «Серьезная реорганизация системы МСУ несет административные риски. Низовой уровень власти важен для многих управленческих процессов», – говорит он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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