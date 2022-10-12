Законопроект о муниципальной реформе не будет принят в 2022 году

Законопроект о муниципальной реформе не будет принят в 2022 годуЭта инициатива временно потеряла актуальность
Законопроект о муниципальной реформе, скорее всего, не будет принят Госдумой в 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате и подтвердил источник, близкий к администрации президента. «Учитывая обстоятельства, скорее всего, законопроект уже будет перенесен на весеннюю сессию [2023 г.]», – говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, к инициативе поступило более 900 поправок, которые сейчас разбираются. Собеседник напомнил, что было проведено одно заседание комитета по госстроительству, где рассматривали поправки к одной из глав законопроекта (всего их 11). «Но проект, скорее всего, будет отложен», – говорит и второй источник, добавляя, что «пропала его актуальность».
Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в декабре 2021 г. в Госдуму депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят 25 января. В апреле Крашенинников сообщал, что к законопроекту поступило 565 поправок, но в весеннюю сессию прошло только одно заседание комитета, на котором рассмотрели 49 поправок ко второму чтению. 17 из них были рекомендованы к принятию, а 32 поправки – к отклонению. Тогда Крашенинников говорил, что спешки с законопроектом нет, поэтому поправки будут рассматриваться на нескольких заседаниях комитета. Но с тех пор комитет больше инициативу не обсуждал. В примерной программе законопроектной работы Госдумы на осеннюю сессию, которая принималась в сентябре, законопроекта нет.
100 000
служащих могут быть сокращены, говорил замминистра юстиции Андрей Логинов
Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что у него нет информации о переносе сроков рассмотрения законопроекта: «Комитет пока никакого решения не принимал».
Одной из главных новаций законопроекта об МСУ, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. Согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны были быть ликвидированы. Губернаторы по законопроекту могут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.
Законопроект об МСУ и на старте был спорным и не имел очевидного интересанта, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, но в ближайшее время будет не до него. Недавно в администрации президента сменился чиновник, отвечавший за МСУ. Замначальника управления президента по внутренней политике Владимир Мазур стал главой Томской области: теперь за МСУ овтечает другой замначальника УВП – Евгений Грачев.
Сейчас властям не до муниципальной реформы, поскольку это слишком масштабный процесс, который может вызвать немало споров и конфликтов на местном уровне, согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Кроме того, на концептуальном уровне часть местной элиты не считает правильным переход к более простой одноуровневой системе местного самоуправления. Реформа может потребовать новых решений о переустройстве бюджетной политики, перераспределении полномочий и имущества на местах», – говорит он, добавляя, что реформа может быть отложена до более спокойных времен.