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Законопроект о муниципальной реформе не будет принят в 2022 году

Эта инициатива временно потеряла актуальность
Елена Мухаметшина
Согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны были быть ликвидированы / Александр Рюмин / ТАСС

Законопроект о муниципальной реформе, скорее всего, не будет принят Госдумой в 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате и подтвердил источник, близкий к администрации президента. «Учитывая обстоятельства, скорее всего, законопроект уже будет перенесен на весеннюю сессию [2023 г.]», – говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, к инициативе поступило более 900 поправок, которые сейчас разбираются. Собеседник напомнил, что было проведено одно заседание комитета по госстроительству, где рассматривали поправки к одной из глав законопроекта (всего их 11). «Но проект, скорее всего, будет отложен», – говорит и второй источник, добавляя, что «пропала его актуальность».

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в декабре 2021 г. в Госдуму депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. В первом чтении он был принят 25 января. В апреле Крашенинников сообщал, что к законопроекту поступило 565 поправок, но в весеннюю сессию прошло только одно заседание комитета, на котором рассмотрели 49 поправок ко второму чтению. 17 из них были рекомендованы к принятию, а 32 поправки – к отклонению. Тогда Крашенинников говорил, что спешки с законопроектом нет, поэтому поправки будут рассматриваться на нескольких заседаниях комитета. Но с тех пор комитет больше инициативу не обсуждал. В примерной программе законопроектной работы Госдумы на осеннюю сессию, которая принималась в сентябре, законопроекта нет.

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Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что у него нет информации о переносе сроков рассмотрения законопроекта: «Комитет пока никакого решения не принимал».

Одной из главных новаций законопроекта об МСУ, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. Согласно концепции законопроекта, до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны были быть ликвидированы. Губернаторы по законопроекту могут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.

Законопроект об МСУ и на старте был спорным и не имел очевидного интересанта, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, но в ближайшее время будет не до него. Недавно в администрации президента сменился чиновник, отвечавший за МСУ. Замначальника управления президента по внутренней политике Владимир Мазур стал главой Томской области: теперь за МСУ овтечает другой замначальника УВП – Евгений Грачев.

Сейчас властям не до муниципальной реформы, поскольку это слишком масштабный процесс, который может вызвать немало споров и конфликтов на местном уровне, согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Кроме того, на концептуальном уровне часть местной элиты не считает правильным переход к более простой одноуровневой системе местного самоуправления. Реформа может потребовать новых решений о переустройстве бюджетной политики, перераспределении полномочий и имущества на местах», – говорит он, добавляя, что реформа может быть отложена до более спокойных времен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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