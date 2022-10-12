Законопроект о муниципальной реформе не будет принят в 2022 году

Законопроект о муниципальной реформе, скорее всего, не будет принят Госдумой в 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате и подтвердил источник, близкий к администрации президента. «Учитывая обстоятельства, скорее всего, законопроект уже будет перенесен на весеннюю сессию [2023 г.]», – говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, к инициативе поступило более 900 поправок, которые сейчас разбираются. Собеседник напомнил, что было проведено одно заседание комитета по госстроительству, где рассматривали поправки к одной из глав законопроекта (всего их 11). «Но проект, скорее всего, будет отложен», – говорит и второй источник, добавляя, что «пропала его актуальность».