Депутаты поспорили о поправках ко второму чтению в законопроект о местном самоуправлении

Депутаты поспорили о поправках ко второму чтению в законопроект о местном самоуправленииКомитет Госдумы по госстроительству рекомендовал отклонить все изменения, предложенные не авторами документа
Комитет Госдумы по госстроительству начал рассмотрение поправок ко второму чтению в законопроект об организации местного самоуправления (МСУ). Всего к законопроекту поступило более 700 поправок, сказал председатель комитета Павел Крашенинников. На комитете 23 мая рассмотрели лишь 49 – в первую главу законопроекта («Общие положения»). Из них 17 рекомендованы к принятию, а 32 – к отклонению. Крашенинников сказал, что спешки с принятием законопроекта нет, поэтому и поправки будут рассматривать на нескольких заседаниях.
Поправки, рекомендованные к принятию, были внесены авторами законопроекта – Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом (оба «Единая Россия»). Часть поправок, представленных другими депутатами или заксобраниями, были учтены в представленных ими.
Часть отклоненных поправок были подготовлены зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и ее однопартийцами. Авксентьева сказала, что принятие нового закона об МСУ в нынешние времена не самый актуальный вопрос, тем более что он повлечет передачу имущественного комплекса при передаче полномочий между разными уровнями власти, смену наименований территорий при укрупнении муниципалитетов, т. е. «приведет к действиям, для которых сейчас не время».
Среди предложенных депутатами поправок, которые были отклонены, была статья с основными терминами и понятиями – так называемый глоссарий. Крашенинников выступил против того, чтобы определения давались отдельными пунктами и статьями в законах. «В 1990-х гг., когда существовала такая практика, была новая реальность и нужно было объяснять те или иные понятия. Сейчас система законодательства уже выстроена, поэтому мы можем давать определения через правовую норму», – сказал Крашенинников.
Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков с коллегами из КПРФ предложили прописать, что не допускается подчиненность органа МСУ или муниципальных работников федеральным и региональным органам госвласти. Крашенинников подчеркнул, что авторы выступают «жестко против этой поправки». По его словам, законопроект предполагает ответственность муниципальной власти: например, главы регионов могут выносить предупреждение или объявлять выговор главам муниципальных образований. Он считает, что нужно прописать четкие процедуры по взаимоотношениям муниципальных органов власти с региональными, «иначе с них нельзя будет спрашивать».
Отклоненные поправки много обсуждались на различных мероприятиях, говорит председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов. Он отмечает, что первая глава законопроекта – не самая реформируемая часть законодательства об МСУ в отличие от глав о полномочиях МСУ. «Принципиально разошлись позиции по поводу глоссария. Крашенинников считает, что это устаревшая практика для законопроектов. А практики-муниципалы, наоборот, говорят о необходимости статьи с основными терминами, поскольку это удобно», – говорит Максимов.
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2022 г., а срок представления поправок к нему был установлен до 20 мая. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, – обязательный переход от двухуровневой системы МСУ. Согласно концепции законопроекта, к 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.