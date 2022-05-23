Депутаты поспорили о поправках ко второму чтению в законопроект о местном самоуправлении

Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2022 г., а срок представления поправок к нему был установлен до 20 мая. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, – обязательный переход от двухуровневой системы МСУ. Согласно концепции законопроекта, к 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.