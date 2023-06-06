Турция повышает плату с судов за проход через проливы на 8,3%Анкара затыкает дыру в бюджете в основном за счет российского трафика
Турция с 1 июля вновь повысит плату за проход через черноморские проливы без захода в порты на 8,3% с $4,08 до $4,42 за тонну чистого тоннажа торгового судна. Об этом 5 июня сообщило Главное управление по морским делам при министерстве транспорта страны. Предыдущее повышение стоимости прохода произошло 7 октября 2022 г., тогда плата увеличилась в рекордные 5 раз (на $3,28 с ранее приблизительно постоянных с 1936 г. $0,8). По примерным подсчетам, в 2023 г. новые тарифы позволят Турции заработать около $900 млн по сравнению со $160 млн в год до прошлогоднего повышения.
В силу ст. 24 Конвенции Монтре турецкому правительству переданы все функции по администрированию прохода судов и о повышении платы оно сообщит нотой во все причастные посольства, а также в ООН и Международную морскую организацию, напоминает партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. «То есть речи о нарушениях конвенции в 2022 г. и сейчас не идет. Здесь стоит видеть скорее не юридический вопрос, а проблему очевидного роста аппетитов турецкого государства по отношению к этому источнику дохода», – отмечает юрист.
Анкара пытается повысить сборы, чтобы хотя бы частично покрыть бюджетный дефицит после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана, полагает научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Дефицит бюджета центрального правительства Турции в марте 2023 г. составил 47,22 млрд лир ($2,46 млрд), сообщало министерство финансов страны в начале апреля. Совокупный дефицит на 2023 г. увеличился до 250 млрд лир, в основном из-за последствий разрушительного землетрясения в феврале. В предвыборной программе Эрдоган обещал снижение цен на газ на 20% и на 15% – на электроэнергию для всех домохозяйств, а также бесплатное снабжение газом населения в течение года с нового месторождения Сакарья, что, по подсчетам «Ведомостей» на апрель 2023 г., обходилось Анкаре в $751 млн в год. «Из-за украинского кризиса и наложенных на Россию западных санкций зависимость черноморских государств от судоходства через проливы сильно возросла. Турецкие власти воспользовались нынешним украинским кризисом», – считает Гаджиев.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на повышение тарифов влияет падение трафика в порты юга Украины, по большей части свернувших работу с началом СВО в феврале 2022 г. «Анкара ростом платы во многом компенсирует фактическое отсутствие судов из Одессы, Южного и других гаваней, за исключением работающих в рамках зерновой сделки. До начала боевых действий они составляли значительную часть грузопотока, теперь компенсация происходит за счет судов российского направления», – говорит Бурмистров.
$2,46 млрд
или, 47,22 млрд лир достиг дефицит бюджета центрального правительства Турции в марте 2023 г., сообщало министерство финансов страны в начале апреля. Совокупный дефицит на 2023 г. увеличился до 250 млрд лир, в основном из-за последствий разрушительного землетрясения в феврале
Гаджиев полагает, что Анкара, повышая сборы с судов, пытается также повысить значимость строящегося с 2021 г. канала «Стамбул» в обход Босфора (его стоимость оценивается в $15–20 млрд). «Хотя турки еще не перешли к активной фазе строительства, но район и территория работ уже обозначены. Не хватает лишь финансовых ресурсов, которые Запад и богатые арабские монархии пока дать не готовы», – заключил эксперт.
Нынешнее повышение платы за проход на фоне октябрьского пока не кажется существенным, но, очевидно, Турция продолжает пользоваться геополитическими обстоятельствами, связанными с ростом торговли через проливы на фоне антироссийских санкций, извлекая максимальную выгоду, говорит руководитель отдела аналитики агентства «Портньюс» Виталий Чернов.
Он напомнил, что значительная часть грузопотока из России и в ее адрес переориентировалась именно на южное направление, в том числе из-за дефицита провозной способности к дальневосточным портам, а также резкого падения объема торговли на западном направлении. Подтверждает рост загрузки порта Тамань и других российских гаваней, работающих на отправку и прием проходящих через Босфор судов, и Бурмистров. По его словам, Турция – один из немногих оставшихся для России хабов как прямого, так и параллельного импорта. В связи с этим не исключено и дальнейшее увеличение тарифов со стороны турецких властей, допускает Чернов.
«Все это, безусловно, повышает издержки грузоперевозчиков. Рост тарифа на $3,28 за тонну в октябре, если речь идет, например, о крупнотоннажном балкере, – это были десятки тысяч долларов. При нынешних относительно небольших ставках фрахта на балкеры это эквивалентно 10–20 суткам фрахта. В 2022 г., когда ставки фрахта были выше в 2–3 раза, это казалось менее существенным», – говорит Чернов.