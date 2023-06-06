Турция повышает плату с судов за проход через проливы на 8,3%

Анкара пытается повысить сборы, чтобы хотя бы частично покрыть бюджетный дефицит после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана, полагает научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Дефицит бюджета центрального правительства Турции в марте 2023 г. составил 47,22 млрд лир ($2,46 млрд), сообщало министерство финансов страны в начале апреля. Совокупный дефицит на 2023 г. увеличился до 250 млрд лир, в основном из-за последствий разрушительного землетрясения в феврале. В предвыборной программе Эрдоган обещал снижение цен на газ на 20% и на 15% – на электроэнергию для всех домохозяйств, а также бесплатное снабжение газом населения в течение года с нового месторождения Сакарья, что, по подсчетам «Ведомостей» на апрель 2023 г., обходилось Анкаре в $751 млн в год. «Из-за украинского кризиса и наложенных на Россию западных санкций зависимость черноморских государств от судоходства через проливы сильно возросла. Турецкие власти воспользовались нынешним украинским кризисом», – считает Гаджиев.