Евросоюз продлил запрет на поставки зерновых с Украины ее соседям до 15 сентября

Для Польши и Венгрии решение о запрете поставок зерновых с Украины скорее внутриполитическая тема, считает эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. В Польше на конец 2023 г. назначены парламентские выборы, и потому местной власти и правящей партии «Право и справедливость» важно не допускать протестов фермеров в ближайшее время. Главная повестка для Венгрии сейчас экономическая, так как там держится инфляция выше 20% годовых с начала 2023 г., и возражения Киева для Будапешта, у которого и без того непростые отношения с ним, несущественны, отмечает эксперт. Восточноевропейские правительства будут пытаться продлевать запрет на поставку на их территорию украинских сельхозпродуктов в рамках «коридоров солидарности» столько, сколько смогут, включая и срок после 15 сентября, полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Для пяти восточных стран ЕС поток пшеницы и других товаров с Украины вне положенных квот, пошлин и санитарных правил, действующих на общеевропейском рынке, – это ущерб, который постоянно в течение года наносился их фермерам вплоть до сделки между ними и ЕК в конце апреля», – напоминает Злочевский.