Евросоюз продлил запрет на поставки зерновых с Украины ее соседям до 15 сентября

Евросоюз продлил запрет на поставки зерновых с Украины ее соседям до 15 сентябряЭтого требовали восточноевропейские правительства и фермеры
Европейская комиссия (ЕК) продлила до 15 сентября запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять стран – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, – который истек 5 июня. Об этом говорится в сообщении этого органа, а ранее про это написал в Twitter министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился в Молдавии с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и заявлял о необходимости снятия в Европе ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции. До этого, 31 мая, агентство Reuters сообщило, что Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт с Украины до конца 2023 г. Помимо этого Будапешт запросил финансовую поддержку для местных фермеров. Это необходимо для облегчения транспортировки запасов зерна, которые застряли на внутренних складах до сбора урожая.
Со 2 мая по 5 июня Еврокомиссия запрещала экспорт зерна с Украины в пять государств, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Также страны ЕС договорились выделить 100 млн евро для пострадавших фермеров в этих восточноевропейских странах. Недовольство потоком ввозимого украинского зерна по организованным Евросоюзом в 2022 г. сухопутным «коридорам солидарности» восточноевропейские правительства демонстрировали с конца 2022 г. Так, за 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз.
В ближайшем будущем может сложиться ситуация, при которой, с одной стороны, будет действовать запрет на поставки украинских зерновых в страны Восточной Европы, а с другой – прекратит свое действие и зерновая сделка, говорит шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович. Первое решение обусловлено идеологией стран Восточной Европы, которые, хотя и поддерживают Украину путем отправки оружия и предоставления кредитов, не готовы действовать в ущерб своему сельскохозяйственному сектору. При этом Киев, по словам эксперта, «проглотил эту пилюлю», особо не пытаясь скандалить, так как для него сейчас определяющее значение имеют поставки оружия, а удар по сельскому хозяйству Украины может быть как-то компенсирован со стороны Брюсселя.
Перспектив сделки не видно
Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, которая действует до 17 июля, заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин. «Мы их не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Для Польши и Венгрии решение о запрете поставок зерновых с Украины скорее внутриполитическая тема, считает эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. В Польше на конец 2023 г. назначены парламентские выборы, и потому местной власти и правящей партии «Право и справедливость» важно не допускать протестов фермеров в ближайшее время. Главная повестка для Венгрии сейчас экономическая, так как там держится инфляция выше 20% годовых с начала 2023 г., и возражения Киева для Будапешта, у которого и без того непростые отношения с ним, несущественны, отмечает эксперт. Восточноевропейские правительства будут пытаться продлевать запрет на поставку на их территорию украинских сельхозпродуктов в рамках «коридоров солидарности» столько, сколько смогут, включая и срок после 15 сентября, полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Для пяти восточных стран ЕС поток пшеницы и других товаров с Украины вне положенных квот, пошлин и санитарных правил, действующих на общеевропейском рынке, – это ущерб, который постоянно в течение года наносился их фермерам вплоть до сделки между ними и ЕК в конце апреля», – напоминает Злочевский.
Возможное продление ЕК запрета на импорт украинского зерна – меньшее из зол для европейских чиновников, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Евробюрократы, по словам эксперта, вошли в положение своих союзников в Восточной Европе. «Элеваторы в Румынии и Венгрии забиты зерном, поскольку местные фермеры не могут реализовать излишки своей продукции на европейском рынке. В этом они винят украинцев и свои правительства, которые действуют в фарватере ЕС в украино-российском кризисе». Если европейцы разрешат импорт украинской сельхозпродукции, то рассерженные фермеры не только задушат свои правительства, но и нарушат единство европейской политики в отношении Украины, считает эксперт.
В подготовке статьи участвовал Нурлан Гасымов