Власти хотят заменить пошлину на удобрения другим видом сбора

Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к правительству источник и собеседник, близкий к участнику отрасли. Еще один близкий к Белому дому источник уточнил, что решений на этот счет пока не принималось, хотя те или иные корректировки подхода к сбору пошлин у производителей удобрений рассматриваются.