Власти хотят заменить пошлину на удобрения другим видом сбора

Власти хотят заменить пошлину на удобрения другим видом сбораПроизводители заплатили в бюджет лишь 5 млрд руб. из ожидаемых в 2023 году 120 млрд
Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к правительству источник и собеседник, близкий к участнику отрасли. Еще один близкий к Белому дому источник уточнил, что решений на этот счет пока не принималось, хотя те или иные корректировки подхода к сбору пошлин у производителей удобрений рассматриваются.
Пошлина должна была принести в бюджет около 120 млрд руб. в 2023 г. (такой прогноз давал Минфин). Она взимается в случае превышения экспортной стоимости удобрений порога в $450/т. Ставка составляет 23,5%, при этом пошлина является универсальной для всех видов минеральных удобрений. При цене ниже этого уровня производители не платят пошлину.