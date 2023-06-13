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Власти хотят заменить пошлину на удобрения другим видом сбора

Производители заплатили в бюджет лишь 5 млрд руб. из ожидаемых в 2023 году 120 млрд
Дмитрий Гринкевич Надежда Синцова
Российские компании продают свою продукцию за рубеж так, что не подпадают под экспортные пошлины / Денис Абрамов / Ведомости

Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к правительству источник и собеседник, близкий к участнику отрасли. Еще один близкий к Белому дому источник уточнил, что решений на этот счет пока не принималось, хотя те или иные корректировки подхода к сбору пошлин у производителей удобрений рассматриваются.

Пошлина должна была принести в бюджет около 120 млрд руб. в 2023 г. (такой прогноз давал Минфин). Она взимается в случае превышения экспортной стоимости удобрений порога в $450/т. Ставка составляет 23,5%, при этом пошлина является универсальной для всех видов минеральных удобрений. При цене ниже этого уровня производители не платят пошлину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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