Представители малого бизнеса назвали свои главные страхи

После введения санкций у малого бизнеса появились новые возможности для сотрудничества с крупными компаниями, которым пришлось менять каналы поставок, считает председатель «Опоры России» Александр Калинин. Это стало стимулом для того, чтобы организации инвестировали в расширение ассортимента и производство ради сотрудничества, отметил он. Кроме того, есть отрасли, в которых происходит бум в развитии малого бизнеса – внутренний туризм, логистика, услуги реэкспорта при параллельном импорте. Сложившаяся ситуация благоприятна для их дальнейшего развития, считает Калинин. По его словам, малый бизнес сегодня надеется на продолжение и даже расширение параллельного импорта, госинвестиции и увеличение кредитных возможностей для сектора МСП.