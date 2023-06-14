Представители малого бизнеса назвали свои главные страхи

Представители малого бизнеса назвали свои главные страхиСреди них – потеря помещения и повреждение оборудования
Больше всего владельцы малого и микробизнеса (ММБ) опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), следует из совместного исследования компаний «Сберстрахование» и «Деловая среда». Страх у представителей сектора вызывают также текучесть или дефицит кадров (27,2%), потеря или порча товарных запасов (18%), а также перебои в работе (13,7%). В опросе приняло участие около 3000 предпринимателей из 38 российских городов.
Исследование затронуло также перспективы развития сектора. Почти треть (27,9%) предприятий заявили, что планируют расширять свою деятельность. Большая часть из них (40%) рассчитывают сделать это уже в 2023 г., четверть (26%) планируют рост в ближайшие 2–3 года, остальные еще не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост.
По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у российских предпринимателей в 2023 г. остается розничная торговля. На нее в январе – мае пришлось порядка 30% регистраций. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем – оптовая торговля.
Ранее рекрутинговый сервис HeadHunter по итогам тематического опроса сообщил, что 53% компаний заявили о планах расширить или изменить сферу деятельности. Тенденцию расширения малого и среднего бизнеса подтверждает индекс RSBI – совместного исследования ПСБ и бизнес-объединения «Опора России». Согласно ему, только 4% опрошенных компаний ожидают сокращения инвестиций и это минимальный уровень за все время наблюдений с 2014 г. Расширить деятельность намерено 28% респондентов.
После введения санкций у малого бизнеса появились новые возможности для сотрудничества с крупными компаниями, которым пришлось менять каналы поставок, считает председатель «Опоры России» Александр Калинин. Это стало стимулом для того, чтобы организации инвестировали в расширение ассортимента и производство ради сотрудничества, отметил он. Кроме того, есть отрасли, в которых происходит бум в развитии малого бизнеса – внутренний туризм, логистика, услуги реэкспорта при параллельном импорте. Сложившаяся ситуация благоприятна для их дальнейшего развития, считает Калинин. По его словам, малый бизнес сегодня надеется на продолжение и даже расширение параллельного импорта, госинвестиции и увеличение кредитных возможностей для сектора МСП.
«Наши предприниматели очень активно заполняют те ниши, которые освобождаются иностранными компаниями. И это шанс побороться не только крупным предприятиям, но и малым и средним. Если раньше было не подойти к госзаказу, несмотря на 20%-ную квоту для малого бизнеса, то теперь существенно расширилось пространство возможностей», – отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Эксперт прогнозирует, что при отсутствии серьезных триггеров для спада экономики малый бизнес продолжит активно расширяться. Именно ухудшение общей финансовой ситуации в стране видится ему главным риском для сектора.
Каждый пятый респондент (18,4%) сообщил, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность бизнеса. При этом страхуют свое дело 60% представителей ММБ, следует из опроса. Чаще всего они выбирают ОСАГО (20,6%), добровольное медицинское страхование персонала (20,5%), страхование имущества и товаров (20,3%), добровольное страхование персонала от несчастных случаев (14,6%) и каско (11,8%).
«Важный элемент поддержки малого бизнеса – страховая защита. В нашей стране культура страхования пока еще более развита в крупных компаниях, а малый и особенно микробизнес страхуется реже», – сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.