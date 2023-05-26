Малый бизнес и прокуратура подготовили меры по снижению силового давления

Деловое объединение «Опора России» совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Среди инициатив – изменение порядка возбуждения дел по статьям об ограничении конкуренции, повышение порогов крупного и особо крупного размера ущерба и сокращение сроков содержания под стражей. Документ с предложениями (есть у «Ведомостей»), подписанный президентом «Опоры» Александром Калининым, направлен министру юстиции Константину Чуйченко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Инициативы проработаны совместно с Генпрокуратурой: перечень и формулировки актуализированы после замечаний администрации президента, говорится в письме.