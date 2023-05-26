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Малый бизнес и прокуратура подготовили меры по снижению силового давления

«Опора России» хочет повысить пороги критичного ущерба для привлечения к уголовной ответственности
Анастасия Бойко
Пять предложений «Опоры России» направлены на снижение силового давления на бизнес / Максим Стулов / Ведомости

Деловое объединение «Опора России» совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Среди инициатив – изменение порядка возбуждения дел по статьям об ограничении конкуренции, повышение порогов крупного и особо крупного размера ущерба и сокращение сроков содержания под стражей. Документ с предложениями (есть у «Ведомостей»), подписанный президентом «Опоры» Александром Калининым, направлен министру юстиции Константину Чуйченко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Инициативы проработаны совместно с Генпрокуратурой: перечень и формулировки актуализированы после замечаний администрации президента, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных