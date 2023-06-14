Власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджет

Власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджетОценки связаны с неожиданно быстрым восстановлением экономики
Власти начали обсуждать варианты фактического исполнения федерального бюджета в 2023 г. Один из ключевых моментов, от которого будут зависеть дальнейшие решения, – это оценка поступления ненефтегазовых доходов (ННГД). В целом участники бюджетного процесса, в частности члены правкомиссии по бюджетным проектировкам, согласны, что возникнут сверхплановые поступления, но по поводу их величины мнения различаются, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию также подтвердил собеседник, близкий к Кремлю, и источник, знакомый с обсуждением.
Доминируют две точки зрения, уточнил близкий к кабмину собеседник: «Доходы будут сильно выше, либо резкого отклонения все же не произойдет». Первый вариант предполагает, что поступления превысят план минимум на 1 трлн руб. Другая, более консервативная оценка, которой придерживается Минфин, подразумевает, что отклонение составит в лучшем случае несколько сотен миллиардов.
Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» о прогнозах доходов по итогам года предложил ознакомиться с данными об исполнении, опубликованными на сайте министерства. «Ведомости» также направили запрос представителям Минэка и Кремля.
Как исполняется бюджет
По итогам 2023 г., согласно закону о бюджете, в Министерстве финансов ожидали, что в казну поступит 17,2 трлн ННГД. Это на 1 трлн, или на 6%, больше, чем фактически бюджет получил в 2022 г. Ненефтегазовые доходы 2022 г. оказались аналогичны этому же показателю 2021 г. – 16,2 трлн руб.
Ненефтегазовые доходы за январь – май 2023 г. составили почти 7 трлн руб., что на 9% выше аналогичного результата прошлого года, сообщало Министерство финансов.
Нефтегазовые доходы составили 2,9 трлн руб. за первые пять месяцев – это в 2 раза ниже, чем годом ранее. Таким образом, в общей сложности в бюджет поступило 9,8 трлн руб. всех доходов, это на 19% меньше, чем в январе – мае 2022 г. Расходы бюджета составили 13,2 трлн, что на 27% превышает показатель прошлого года. Дефицит, таким образом, находится на уровне 3,4 трлн (годом ранее в этом периоде был зафиксирован профицит).
Как уточнял Минфин в пресс-релизе об исполнении бюджета за первые пять месяцев этого года, динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета нормализовалась после временного сокращения в январе и вышла в устойчиво положительную область, в том числе к уровню 2021 г. «как менее подверженному статистическим эффектам базы».
«В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января – мая 2023 г. свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», – сообщалось в релизе министерства.
Динамика исполнения расходов федерального бюджета также постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе – феврале отдельных контрактуемых расходов, уточнялось в сообщении Минфина.
В министерстве напоминали, что в 2023 г. объем расходов будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных назначений, утвержденных в законе о бюджете, и размера сверхплановых ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами «бюджетного правила»).
В этом году продолжается переходный период перед полноценным возобновлением бюджетного правила, но объем расходов бюджета все же не является неограниченным. Контроль, согласно Бюджетному кодексу, производится по следующей формуле. Расходы бюджета не могут быть выше суммы прогнозных ненефтегазовых доходов, базовых (или целевых) нефтегазовых, которые установлены на уровне 8 трлн руб., ожидаемого сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов, расходов на обслуживание госдолга и специальной добавки, которая определена в размере 2,5 трлн руб. в 2023 г.
Главная причина прироста ненефтегазовых доходов относительно плана – это более высокие, чем ожидалось, темпы восстановления экономики. Минэк оценивает увеличение ВВП на 1,2% в этом году, согласно обновленному в апреле макропрогнозу, тогда как в прошлом году, во время бюджетного процесса, ведомство ожидало спада на 0,8%.
Но помимо этого, предполагаются и другие источники пополнения казны. Главный из них – это разовый сбор со сверхприбыли. Его заплатят компании, у которых среднее арифметическое прибылей за 2021–2022 гг. составляет более 1 млрд руб. В общей сложности под windfall tax подпадет около 10 000 организаций, в том числе банки, но нефтегазовые компании от него освобождены. Минфин ожидает, что он принесет 300 млрд руб. Хотя сбор вводится формально со следующего года, бизнес начнет платить его «авансом» в этом – за раннюю предоплату компаниям полагается скидка в 50% от величины налога.
Еще один источник – сборы с производителей удобрений. Минфин в прошлом году ввел таможенную пошлину сроком на один год, механизм которой предполагал, что компании станут платить в бюджет при превышении стоимости их продукции уровня отсечения ($450/т). Всего ожидалось собрать 120 млрд руб. в этом году, но за пять месяцев в бюджет поступило лишь 5 млрд, писали «Ведомости». Власти планируют донастроить или поменять механизм, но все же собрать с «удобренщиков» сумму, более близкую к ожиданиям.
Ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 г. пока идут на 17,4–17,7 трлн против плана в 17,2 трлн, плюс сумма, которую удастся собрать с разового сбора, – вряд ли она превысит 200 млрд руб., отметил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. В мае в казну поступило 1,5 трлн ННГД – столько же, сколько в апреле, напомнил он. При этом ненефтегазовые доходы в прошлом месяце оказались на 300 млрд выше сезонной нормы, полагает Исаков. Не исключено, что эти поступления сверх нормы – половина из 565 млрд руб. дивидендов, которые обещал выплатить «Сбер», но возможно, что деньги пришли и из других источников, добавил экономист. Доходы от «Сбера» в оценках поступлений по итогам года не учитывались, оговорился Исаков.
У ненефтегазовых доходов есть возможности для некоторого превышения плановых показателей из-за положительной экономической динамики, восстановления производства и спроса, согласилась главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Динамика нефтегазовых доходов до конца года, вероятно, будет лучше, чем в первой половине года, но отставание от плановых показателей может сохраниться, добавила она. В целом поступления будут на уровне значений закона о бюджете: 26 трлн руб. – сверхплановые ненефтегазовые компенсируют выпадение доходов от продажи нефти и газа, пояснила Ващелюк.
Поступления ННГД больше, чем ожидалось по плану, за счет активного восстановления экономической активности, согласился аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Кирилл Горбунов. Сезонность говорит о повышении абсолютных доходов в оставшиеся месяцы, но величина доходов по итогам года может быть несколько ниже плана, продолжил экономист. Недостаток нефтегазовых доходов будет компенсирован бюджетным правилом, растущими вместе с номинальным ВВП ненефтегазовыми доходами, windfall tax, корректировкой демпфера, более активными заимствованиями ОФЗ при размещении пользующихся повышенным спросом линкеров и флоутеров и т. д., перечислил эксперт. Сомнений в бюджетной устойчивости в этом году нет, резюмировал Горбунов.
Расходы бюджета, несмотря на заявления Минфина о том, что необычно высокие траты января – февраля будут компенсированы замедлением в последующие месяцы, такого охлаждения пока не показывают, отметил Исаков. Сезонная норма для мая должна была быть на 200 млрд руб. ниже фактического исполнения расходов в этом месяце, если исходить из плановых значений федерального бюджета на год в 29,1 трлн руб., подсчитал он. На сегодняшний день можно ожидать расходов по итогам года в довольно широком диапазоне: от 31,6 трлн, если в оставшиеся месяцы траты вернутся к норме, до 35,9 трлн руб., если темпы сохранятся, добавил он.
Опираться на историческую сезонность в прогнозе расходов сейчас мало смысла, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Если оценивать возможность роста трат по отдельным целям, неудивительным покажется их повышение относительно закона о бюджете еще на 1 трлн руб. На федеральном уровне дефицит может достигнуть порядка 3% ВВП, что будет объясняться скорее исполнением расходной части, а не недобором доходной, добавил он.
Превышение планового дефицита в конкретном году или даже на трехлетнем горизонте, как правило, не влияет на бюджетную устойчивость в целом, особенно если у страны есть относительно глубокий внутренний рынок, а у государства – ликвидные остатки, продолжил Куликов. Применительно к России важно смотреть на более долгосрочные планы, на то, будет ли сохраняться приверженность бюджетному правилу, на самочувствие отраслей – главных налогоплательщиков, стабильность конструкции налоговых ставок и пошлин, собираемость и в целом потенциал экономической активности, резюмировал экономист.