Власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджет

Ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 г. пока идут на 17,4–17,7 трлн против плана в 17,2 трлн, плюс сумма, которую удастся собрать с разового сбора, – вряд ли она превысит 200 млрд руб., отметил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. В мае в казну поступило 1,5 трлн ННГД – столько же, сколько в апреле, напомнил он. При этом ненефтегазовые доходы в прошлом месяце оказались на 300 млрд выше сезонной нормы, полагает Исаков. Не исключено, что эти поступления сверх нормы – половина из 565 млрд руб. дивидендов, которые обещал выплатить «Сбер», но возможно, что деньги пришли и из других источников, добавил экономист. Доходы от «Сбера» в оценках поступлений по итогам года не учитывались, оговорился Исаков.