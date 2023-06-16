Корректировка бюджетного правила и оптимизация «пирога»: о чем еще говорили на завтраке «Сбера»

Один из вариантов обеспечить текущие расходы – увеличить дефицит бюджета, но тогда вырастет инфляция и ставки – за это в конечном итоге заплатят население и бизнес, пояснил министр финансов. Другой вариант – увеличение налогов, «за это тоже заплатят – не знаю какие налоги, можно обсуждать – и те, и другие», указал Силуанов. Наиболее эффективное решение, по мнению министра финансов, – изыскать средства на дополнительные расходы из действующего «бюджетного пирога». «Сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», – подчеркнул он.