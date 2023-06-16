Корректировка бюджетного правила и оптимизация «пирога»: о чем еще говорили на завтраке «Сбера»Власти обсуждают способы справиться с текущими расходами казны
Действующие параметры бюджетного правила требуют пересмотра – наряду с оптимизацией расходов это может стать источником финансирования текущих потребностей казны. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ-2023.
По его словам, сейчас еще не совсем понятен объем дополнительных расходов, которые надо обеспечить, но дискуссии об их приоритизации не избежать. Необходимость финансирования новых потребностей может заставить принимать «действительно жесткие решения, когда мы что-то вырезаем» (отказ от финансирования ряда расходов – «Ведомости»). Есть еще один путь – «когда мы все фронтально сокращаем и потом куда-то добавляем» (речь о секвестре бюджета – «Ведомости»), отметил министр. Скорее всего правительству придется пойти вторым путем, так как он политически проще, указал он.
«Второй источник, который будем обсуждать – это бюджетное правило. Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились полтора года назад, мы дальше не пройдем», – подчеркнул министр.
В начале 2022 г. бюджетное правило было приостановлено. Вновь механизм запущен с января 2023 г., но уже с новыми параметрами. Они предусматривают, что в 2023–2025 гг. базовые нефтегазовые доходы будут ежегодно составлять 8 трлн руб., а с 2026 г. эта сумма будет индексироваться на 4%. Если фактические доходы за каждый месяц окажутся выше уровня базовых нефтегазовых, то на излишек Банк России будет покупать валюту и направлять ее в резервы. Если наоборот – то валюту из ФНБ будут продавать, чтобы получить рубли. В конце прошлого года Минфин исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют ФНБ. Теперь до 60% средств фонда будет в юанях и до 40% – в золоте.
Старое бюджетное правило было привязано к биржевым котировкам по Urals, но с введением санкций это стало неактуальным. Основной принцип нового правила – расчет нефтегазовых доходов исходя из некого уровня, который бы минимально реагировал на внешние изменения, отмечал ранее Силуанов. Кроме того, новое бюджетное правило распределяет зависимость нефтегазовых доходов бюджета. Сырьевые бюджетные поступления теперь зависят не только от цен, но и от объема добычи и экспорта углеводородов.
Минфин возобновил операции по покупке/продаже иностранной валюты в рамках обновленного бюджетного правила с 13 января. В июне продажи юаней увеличатся – с 7 июня по 6 июля Банк России по поручению Минфина продаст на Мосбирже китайской валюты на 74,6 млрд руб., или по 3,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее этот объем составлял 40,4 млрд или по 2 млрд руб. в день.
Будет ли повышение налогов
«Будет ли повышение налогов?», – спросил глава «Сбера» Герман Греф у министра финансов Антона Силуанова, также принимавшего участие в деловом завтраке. «А будет ли повышение расходов?», – поинтересовался тот в ответ. «Похоже, что да», – ответил глава «Сбера». «Тогда надо понять, кто за них заплатит», ведь деньги «из воздуха не бывают» – отметил Силуанов. Россия за полтора года (с 2019 г. до 2022 г.) нарастила расходы федерального бюджета в полтора раза – с 18 трлн до 29 трлн руб., сообщил министр финансов.
Греф заявил, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году на фоне роста расходов бюджета.
Решетников отметил, что повышение фискальной нагрузки – «это будет самое последнее, так как налоги – это самая неочевидная тема». «Там много чего есть – есть налоги на потребление, есть НДПИ, на сырьевые товары и так далее, все это надо будет смотреть», – указал он. На это нужно смотреть шире «и залезать в экономику в том числе естественных монополистов, потому что пирог-то он один», добавил министр.
Что с расходами
Один из вариантов обеспечить текущие расходы – увеличить дефицит бюджета, но тогда вырастет инфляция и ставки – за это в конечном итоге заплатят население и бизнес, пояснил министр финансов. Другой вариант – увеличение налогов, «за это тоже заплатят – не знаю какие налоги, можно обсуждать – и те, и другие», указал Силуанов. Наиболее эффективное решение, по мнению министра финансов, – изыскать средства на дополнительные расходы из действующего «бюджетного пирога». «Сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», – подчеркнул он.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023, что приоритизация бюджетных расходов необходима. Основные приоритеты – это технологическая повестка, публичные обязательства (в том числе социальные расходы – «Ведомости»), поддержка экспорта, малого и среднего предпринимательства и некоторые инвестиционные расходы. По экспертным оценкам, можно было бы оптимизировать 10–15% расходов, сообщил первый вице-премьер.
По предварительным данным Минфина за пять месяцев текущего года, доходы федерального бюджета сократились на 18% по сравнению с январем-маем 2022 г. – до 9,82 трлн руб. Расходы выросли на 27% – до 13,23 трлн руб. Дефицит федерального бюджета достиг отметки – 3,4 трлн руб. (против его профицита 1,59 трлн руб. за аналогичный период годом ранее).
Согласно закону о бюджете, доходы бюджета в 2023 г. запланированы на уровне 26,13 трлн руб., расходы – 29,056 трлн.
Основной причиной падения доходов стало резкое снижение нефтегазовых доходов относительно прошлогодней динамики до 2,85 трлн руб. (почти -50% к сопоставимому периоду 2022 г.). В структуре нефтегазовых поступлений основной провал произошел по поступлениям от НДПИ на нефть – более 46% в номинальном выражении. Причиной падения «сырьевых» поступлений в бюджет стало значительное снижение цен на нефть. С декабря 2022 г. начали действовать западные санкции на поставки российской нефти, включая установление ценового потолка, в результате чего цена нефти марки Urals существенно снизилась.
По оценкам экспертов, в целом доходы федерального бюджета будут на уровне значений закона о бюджете – сверхплановые ненефтегазовые компенсируют выпадение доходов от продажи нефти и газа. Расходы, по оценкам аналитиков, могут оказаться в диапазоне от 31,6 трлн до 35,9 трлн руб.
Ранее «Ведомости» писали, что власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджет. Один из ключевых моментов, от которого будут зависеть дальнейшие решения, – это оценка поступления ненефтегазовых доходов (ННГД). В целом участники бюджетного процесса, в частности члены правкомиссии по бюджетным проектировкам, согласны, что возникнут сверхплановые поступления, но по поводу их величины мнения различаются, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию также подтвердил собеседник, близкий к Кремлю, и источник, знакомый с обсуждением.