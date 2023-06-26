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«Шортите все, что видите»: что происходило с рынками в субботу

Билеты дорожали, рубль падал, а инвесторы готовились заработать на падении фондового рынка
Дмитрий Гринкевич Михаил Кузнецов Маргарита Соболь Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Суббота, 24 июня, стала «смутной» для экономики. Население под воздействием эмоций устремилось обменивать рубли на валюту и брать билеты на вылет из России по заоблачным ценам. Хладнокровные инвесторы готовились воспользоваться ожидаемым в понедельник обвалом рынка и скупать активы. Но довольно скоро ситуация нормализовалась.

Валютный рынок

В разгар событий 24 июня стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках. Например, в отделении «Фора банка» (один из популярных у населения банков для обмена валюты офлайн), днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валюты, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб. соответственно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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