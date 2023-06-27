Росстат назвал регионы с наибольшей долей разводов

Росстат назвал регионы с наибольшей долей разводовВ кавказских республиках на 1000 браков приходится рекордное число расторжений
Росстат проранжировал регионы по частоте разводов. Наивысший уровень расторжения зафиксирован в республиках Кавказа.
В Республике Ингушетия за 2022 г. на 1000 браков приходилось 2542 развода, следует из данных Росстата. Это самый большой показатель по стране. Также на 1000 зарегистрированных союзов большое количество расторжений фиксируется в Чечне (2069), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии – Алании (1390). В целом по стране за прошлый год поженились 1,05 млн пар и разошлись 682 850 – прирост к 2021 г. составил 12,4 и 5,7% соответственно.
За год реже всего союзы распадались в Туве (452 на 100 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522), зафиксировал Росстат.
При этом почти четверть – 23% из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке. В общей сложности в России родилось 1,3 млн детей. В процентном соотношении к 2021 г. этот показатель вырос на 1 процентный пункт.
Неочевидные причины разводов
Доля прироста рождений вне зарегистрированного брака – это побочный эффект адресных пособий по нуждаемости, считает демограф Алексей Ракша. Ради их получения люди часто разводятся (помощь назначается исходя из доходов на семью), при этом продолжая сожительствовать.
«Особенно это заметно на Кавказе, где стало очень много разводов и очень мало браков. В преимущественно мусульманских республиках, где религиозный брак имеет большее значение, чем гражданский», – добавил он. При этом в Ингушетии и Чечне самая высокая рождаемость в стране, уточнил эксперт, «это полностью противоречит неслыханному уровню разводимости в последние три года».
С 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. коэффициент рождаемости в одной только Чеченской республике составил 2,6, посчитал Ракша на основе данных Росстата. В Дагестане – 1,8, в Ингушетии – 1,7. Для сравнения – общий показатель по России оказался на уровне 1,4. «Россия – страна, которая поставила условием получения пособий «одинокость» матерей. Поэтому на Кавказе многие стали срочно фиктивно разводиться, а другие перестали оформлять браки в загсе», – пояснил он. Демограф считает, что с учетом фиктивности разводов и незарегистрированных браков это не оказывает существенного влияния на рождаемость. Потенциально люди, не оформившие свой союз, проще расходятся, однако на общей картине это скажется очень слабо, говорит он.
По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, «меняется сам институт семьи» – если ранее общество неодобрительно относилось к женщинам, родившим ребенка вне семьи, то сейчас это воспринимается спокойнее. «Многие исследования показывают, чем выше уровень образования женщин в стране, тем ниже уровень рождаемости. Женщины могут опасаться потенциальных социальных деприваций (ограничений. – «Ведомости»), связанных с рождением детей. Это и снижение возможности работать, и снижение мобильности семьи, уровня жизни, и изменение внутрисуточного тайминга», – сказала эксперт. Она уточнила, что для преодоления этих страхов необходима поддержка вовлечения женщин в общественную жизнь, например через расширение возможностей удаленной несложной работы, формирование бесплатных групп поддержки, форумов общения.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, считает, что в первую очередь необходимо решать вопросы доходов граждан. Сегодня рождение детей связано с колоссальными тратами, поэтому даже если вне брака рождается первенец, то из-за издержек на воспитание и обеспечение жизни малыша появление второго ребенка маловероятно. Граждане должны быть уверены, что смогут обеспечить детей, а это возможно только при стабильном высоком доходе и развитой бесплатной социальной инфраструктуре (детские сады, кружки, больницы). «Государство не может купить ребенка за пособие», – сказал он, имея в виду, что выплата не является весомым аргументом в репродуктивном вопросе.
Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) увеличились на 0,1% за I квартал текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 г., ранее сообщил Росстат. В то же время годовая инфляция по итогам I квартала (на конец марта) замедлилась до 3,51%, это минимум с июля 2020 г.
Ранее, 21 июня, Минтруд подготовил поправки, позволяющие сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года для матерей, которые досрочно вышли на работу. Проекты изменений в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» размещены на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2024 г.