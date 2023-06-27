Росстат назвал регионы с наибольшей долей разводов

С 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. коэффициент рождаемости в одной только Чеченской республике составил 2,6, посчитал Ракша на основе данных Росстата. В Дагестане – 1,8, в Ингушетии – 1,7. Для сравнения – общий показатель по России оказался на уровне 1,4. «Россия – страна, которая поставила условием получения пособий «одинокость» матерей. Поэтому на Кавказе многие стали срочно фиктивно разводиться, а другие перестали оформлять браки в загсе», – пояснил он. Демограф считает, что с учетом фиктивности разводов и незарегистрированных браков это не оказывает существенного влияния на рождаемость. Потенциально люди, не оформившие свой союз, проще расходятся, однако на общей картине это скажется очень слабо, говорит он.