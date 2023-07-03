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Эксперты назвали три нерешенные проблемы топливного демпфера

Главная из них – его несочетаемость с ежегодным повышением акцизов
Евгения Фомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти на прошлой неделе согласовали очередное изменение топливного демпфера – механизма, который должен сглаживать рост цен на бензин на внутреннем рынке. Корректировка коснулась размера компенсирующих выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ): механизм предполагает, что из бюджета им возмещается часть разницы между экспортной и внутренней – индикативной – ценой для того, чтобы стоимость бензина и дизеля в России увеличивалась медленнее. С 1 сентября, как ранее и говорили в Минфине, топливные выплаты урежут вдвое.

Однако почти пятилетний опыт использования демпфера продемонстрировал, что его работа оказалась связана как минимум с тремя нерешенными проблемами, из-за которых механизм стал малоэффективным. К таким выводам пришли эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. «Ведомости» ознакомились с их докладом «Сокращение демпфера снизит сверхприбыли российских НПЗ, но не сделает их убыточными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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