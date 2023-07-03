Эксперты назвали три нерешенные проблемы топливного демпфера

Власти на прошлой неделе согласовали очередное изменение топливного демпфера – механизма, который должен сглаживать рост цен на бензин на внутреннем рынке. Корректировка коснулась размера компенсирующих выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ): механизм предполагает, что из бюджета им возмещается часть разницы между экспортной и внутренней – индикативной – ценой для того, чтобы стоимость бензина и дизеля в России увеличивалась медленнее. С 1 сентября, как ранее и говорили в Минфине, топливные выплаты урежут вдвое.