В кабмине назвали лидеров и аутсайдеров по качеству проводимых проверок

В документе изучалась деятельность контрольных органов, которые провели как минимум 1000 проверок в прошлом году. Оценка велась по 22 показателям, сформированным в семь групп: система управления рисками, внедрение профилактики, клиентоориентированность в досудебном обжаловании, совершенствование инструментов контроля, качество взаимодействия с прокуратурой, организация обратной связи в социальных сетях, развитие инструментов самообследования.