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В кабмине назвали лидеров и аутсайдеров по качеству проводимых проверок

В правительстве впервые составили рейтинг контрольных ведомств по 22 показателям
Роман Романов
Согласно риск-ориентированному подходу контрольно-надзорной деятельности, проверки проводятся не «по спискам», а там, где есть риск нарушения законодательства / Николай Хижняк / РИА Новости

МЧС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роструд заняли лидирующие позиции в рейтинге контрольных ведомств, который выявляет лучшие практики по совершенствованию процедур контроля. Его впервые подготовило Минэкономразвития по поручению вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Результаты были направлены министром экономического развития Максимом Решетниковым в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. С письмом и докладом ознакомились «Ведомости».

В документе изучалась деятельность контрольных органов, которые провели как минимум 1000 проверок в прошлом году. Оценка велась по 22 показателям, сформированным в семь групп: система управления рисками, внедрение профилактики, клиентоориентированность в досудебном обжаловании, совершенствование инструментов контроля, качество взаимодействия с прокуратурой, организация обратной связи в социальных сетях, развитие инструментов самообследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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