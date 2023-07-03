В кабмине назвали лидеров и аутсайдеров по качеству проводимых проверок

В кабмине назвали лидеров и аутсайдеров по качеству проводимых проверокВ правительстве впервые составили рейтинг контрольных ведомств по 22 показателям
МЧС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роструд заняли лидирующие позиции в рейтинге контрольных ведомств, который выявляет лучшие практики по совершенствованию процедур контроля. Его впервые подготовило Минэкономразвития по поручению вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Результаты были направлены министром экономического развития Максимом Решетниковым в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. С письмом и докладом ознакомились «Ведомости».
В документе изучалась деятельность контрольных органов, которые провели как минимум 1000 проверок в прошлом году. Оценка велась по 22 показателям, сформированным в семь групп: система управления рисками, внедрение профилактики, клиентоориентированность в досудебном обжаловании, совершенствование инструментов контроля, качество взаимодействия с прокуратурой, организация обратной связи в социальных сетях, развитие инструментов самообследования.