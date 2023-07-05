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Эксперты предложили создать специальное агентство для управления госдолгом

Это могло бы повысить эффективность привлечения средств государством, считают депутаты
Евгения Фомина Анастасия Бойко Роман Романов
Максим Стулов / Ведомости

В условиях ограничения доступа на внешние рынки капитала к управлению госдолгом России требуется новый подход. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе «Об ограничениях бюджетной политики и управлении государственным долгом в новых условиях». По их мнению, одним из решений может стать создание специального долгового агентства по аналогии с институтами, существующими в США, Германии и Франции.

Такое агентство должно стать подведомственным Минфину и отвечать за выпуск и продажу гособлигаций, управление кредитными рисками, определение стратегии управления долгом, отмечается в докладе. При таком подходе основные параметры государственной долговой политики по-прежнему определял бы Минфин, а агентство разрабатывало бы конкретные меры и реализовало бы их, отмечают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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