Эксперты предложили создать специальное агентство для управления госдолгом

Эксперты предложили создать специальное агентство для управления госдолгомЭто могло бы повысить эффективность привлечения средств государством, считают депутаты
В условиях ограничения доступа на внешние рынки капитала к управлению госдолгом России требуется новый подход. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе «Об ограничениях бюджетной политики и управлении государственным долгом в новых условиях». По их мнению, одним из решений может стать создание специального долгового агентства по аналогии с институтами, существующими в США, Германии и Франции.
Такое агентство должно стать подведомственным Минфину и отвечать за выпуск и продажу гособлигаций, управление кредитными рисками, определение стратегии управления долгом, отмечается в докладе. При таком подходе основные параметры государственной долговой политики по-прежнему определял бы Минфин, а агентство разрабатывало бы конкретные меры и реализовало бы их, отмечают эксперты.