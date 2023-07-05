Эксперты предложили создать специальное агентство для управления госдолгом

В условиях ограничения доступа на внешние рынки капитала к управлению госдолгом России требуется новый подход. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в докладе «Об ограничениях бюджетной политики и управлении государственным долгом в новых условиях». По их мнению, одним из решений может стать создание специального долгового агентства по аналогии с институтами, существующими в США, Германии и Франции.