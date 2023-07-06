Набиуллина назвала благом плавающий курс рубля

Набиуллина назвала благом плавающий курс рубляДоллар сегодня утром превысил 92, евро – 100
Плавающий валютный курс – это благо для экономики, которое позволяет адаптировать внешние шоки. Об этом в ходе выступления на финансовом конгрессе «Структурная трансформация экономики и финансовых рынков» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Плавающий курс, да, он под влиянием внешней торговли меняется, у нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний. Но плавающий курс, на наш взгляд, – это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать в экономике», – пояснила Набиуллина.
Она отметила, что когда курс ослабляется, то начинаются разные теории заговора. «Чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Например, масштабное укрепление курсов в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта», – уточнила председатель ЦБ.
На курс влияют и рост бюджетных расходов, и краткосрочные колебания под влиянием геополитики, подчеркнула Набиуллина, плавающий курс действительно может быть волатильным в условиях шоков, но важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ. «Попытки искусственно поддерживать этот курс заканчиваются, и мы на своей истории знаем, периодами глубокой девальвации», – отметила она.
ЦБ будет учитывать риски и динамику курса, которая сейчас несет проинфляционные риски, при принятии решения по ключевой ставке. Она добавила, что международный опыт показывает, что сама по себе низко предсказуемая инфляция уменьшает колебания курса.
Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. 6 июля курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., курс евро достиг 100 руб. впервые с 29 марта 2022 г.
У правительства и ЦБ множество инструментов стабилизации курса, говорит главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков: это и введение ограничений на операции по финансовому счету (в том числе вывод средств за рубеж), продажи валюты сверх бюджетного правила из юаневых резервов Банка России, повышение ключевой ставки сверх ожиданий рынка, сокращение расходов бюджета и иные меры охлаждения внутреннего спроса на импорт. «Проблема в том, что многие из этих "лекарств" от ослабления хуже самого ослабления», – считает Исаков.
Например, продолжает эксперт, снижение лимитов на вывод валюты за рубеж может краткосрочно поддержать курс, но создаст ожидания того, что власти «закрывают дверь» на вывод валюты из страны, что в итоге может усилить отток капитала из финансовой системы, в том числе в обход ограничений. Исаков ожидает, что ЦБ может начать продавать валюту сверх бюджетного правила для «охлаждения ожиданий» при резком ослаблении доллара до 100 руб.
Всего за июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (8,54 руб.), к евро – на 13% (11,3 руб.), к юаню – на 8,4% (95 коп.). Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин ранее связал это с тем, что в прошлом месяце из-за низких объемов предложения валюты не сработал такой фактор поддержки рубля, как продажа экспортерами валютной выручки для уплаты налогов. Приток валютной выручки в Россию сокращается из-за снижения экспорта из России в объемах и стоимости, отмечал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
В конце месяца на рынок добавились риски, связанные с попыткой вооруженного мятежа, говорил Потавин: обычно это подразумевает более активное позиционирование в безопасные валютные инструменты.
С начала года доллар подорожал по отношению к рублю на 33,6% до 93,4 руб., евро – на 36,4% до 101,4 руб., юань – на29,5% до 12,84 руб. Американская валюта преодолела отметку в 93 руб. в четверг, 6 июля, впервые с 28 марта 2022 г., евро – отметку в 102 руб. впервые с того же дня, а юань – отметку в 12,9 руб. впервые с 7 апреля.