Набиуллина назвала благом плавающий курс рубля

Она отметила, что когда курс ослабляется, то начинаются разные теории заговора. «Чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Например, масштабное укрепление курсов в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта», – уточнила председатель ЦБ.