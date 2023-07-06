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Финансы

Курс доллара превысил 92 рубля, евро – 100

Ведомости

Курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 7:21 мск, американская валюта торговалась по 92,07 руб. (+1,22%). Затем доллар продолжил рост до 92,53 руб. (+1,66%).

Одновременно с долларом растет и евро. Европейская валюта достигла 100 руб. впервые с 29 марта прошлого года. По состоянию на 7:23 евро торговался по 100,31 руб. (+1,33%). Затем стоимость валюты вновь опустилась ниже 100 руб. К 7:25 курс евро составил 99,98 руб., но позже снова увеличился до 100,1 (+1,12%).

Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб. К концу недели доллар достиг 89 руб., евро – 97 руб. 4 июля курс доллара превысил 90 руб., а на следующий день ростом отметился евро – выше 99 руб.

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24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 руб. в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 руб., а евро – за 115 руб. Европейская валюта достигала 100 руб. и в отделении Сбербанка. Уже 25 июня банки начали снижать курсы валют. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 руб., евро – за 102,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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