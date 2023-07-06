Курс доллара превысил 92 рубля, евро – 100

24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 руб. в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 руб., а евро – за 115 руб. Европейская валюта достигала 100 руб. и в отделении Сбербанка. Уже 25 июня банки начали снижать курсы валют. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 руб., евро – за 102,5 руб.