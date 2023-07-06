Курс доллара превысил 92 рубля, евро – 100
Курс доллара превысил 92 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 7:21 мск, американская валюта торговалась по 92,07 руб. (+1,22%). Затем доллар продолжил рост до 92,53 руб. (+1,66%).
Одновременно с долларом растет и евро. Европейская валюта достигла 100 руб. впервые с 29 марта прошлого года. По состоянию на 7:23 евро торговался по 100,31 руб. (+1,33%). Затем стоимость валюты вновь опустилась ниже 100 руб. К 7:25 курс евро составил 99,98 руб., но позже снова увеличился до 100,1 (+1,12%).
Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб. К концу недели доллар достиг 89 руб., евро – 97 руб. 4 июля курс доллара превысил 90 руб., а на следующий день ростом отметился евро – выше 99 руб.
24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 руб. в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 руб., а евро – за 115 руб. Европейская валюта достигала 100 руб. и в отделении Сбербанка. Уже 25 июня банки начали снижать курсы валют. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 руб., евро – за 102,5 руб.