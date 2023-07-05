Курс евро выше 99 рублей на бирже впервые с марта прошлого года

24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 руб. в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 руб., а евро – за 115 руб. Европейская валюта достигала 100 руб. и в отделении Сбербанка.