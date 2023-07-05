Курс евро выше 99 рублей на бирже впервые с марта прошлого года
Евро превысил 99 руб. впервые с 29 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 15:15 мск курс евро достиг 99,03 руб., а позже снизился до 98,99 руб. Американский доллар в то же время стоил 90,96 руб., юань – 12,5 руб.
Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс евро поднимался выше 95 руб., курс доллара – выше 87 руб. К концу недели, 30 июня, евро превысил 97 руб., доллар – 89 руб.
24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 руб. в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 руб., а евро – за 115 руб. Европейская валюта достигала 100 руб. и в отделении Сбербанка.