Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа давят на рубль

Население активизировало покупку валюты, соглашается Коныгин: это видно в приложении банков по динамике курсов, которые резко пошли вверх. Как и скачок снятия наличных рублей в последние дни, что косвенно говорит о желании населения купить валюту за эту наличность, добавляет эксперт. Объем наличных денег в банкоматах и кассах банков в пятницу, 23 июня, перед попыткой мятежа увеличился на 105,3 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Это максимум для одного дня после 30 сентября 2022 г. (тогда было 144,8 млрд руб.), когда была объявлена частичная мобилизация. 29 июня объем наличных в банкоматах и кассах увеличился на 5,5 млрд руб.