Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа давят на рубль

Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа давят на рубльВ июле ситуация может ухудшиться, а крепкую нацвалюту стоит ожидать только в IV квартале
Курс доллара на торгах на Мосбирже в понедельник, 30 июня, поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 г. К 18:40 мск доллар торговался по курсу 89,64 руб., подорожав на 2,36% с закрытия торгов прошлого дня. Евро к этому времени стоил 97,8 руб., подорожав на 2,84%. Курс юаня вырос до 12,333 руб., увеличившись за день на 2,3%.
Всего за июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (8,54 руб.), к евро – на 13% (11,3 руб.), к юаню – на 8,4% (95 коп.).
Валюты не хватает
В конце каждого месяца экспортеры для уплаты налогов обычно накапливают рублевую ликвидность, в том числе и за счет продажи своей валютной выручки, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, в июне этот фактор поддержки рубля не сработал из-за низких объемов предложения валюты. Ее не хватает на всех, соглашается старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин: экспортеры по-прежнему продают валюту – в мае $9 млрд нетто ($7 млрд – в апреле, $11,6 млрд – в марте). Но спрос значительно превышает доступную валютную ликвидность на рынке. На рынке есть опасения, что крупнейшие компании не спешат продавать валюту, добавляет старший аналитик «УК Первая» Иван Панов.
Россия сейчас продает значительные объемы своей нефти в Индию, объясняет Потавин. Но индийцы расплачиваются за нефть рупиями, которые российским компаниям не на что тратить. Конвертируемая валюта до российского рынка просто не доходит, потому что страны – покупатели российского сырья платят в неконвертируемой валюте, рассуждает эксперт, либо она остается на внешних счетах компаний вне России.
На рубль также давит торговый дефицит с Китаем, добавляет Коныгин. Доля юаня в импорте растет быстрее, чем в экспорте, обращает он внимание: чем она выше, тем большее влияние юань оказывает на курс USD/RUB через кросс-валюты. Месячный экспорт в юанях вырос с $6,9 млрд до $7,2 млрд, а импорт — с $7,7 млрд до $7,9 млрд по итогам апреля. Сальдо торгового баланса с Китаем по-прежнему отрицательное.
Экспорт из России в объемах и стоимости снижается, из-за чего сокращается приток в страну валютной выручки, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Ситуацию усугубляет то, что валюта на внутреннем рынке активно скупается и выводится из страны частными лицами и компаниями, добавляет Потавин. Отток капитала связан с выводом средств иностранным бизнесом после завершения деятельности в России и ростом сезонного спроса на туристические поездки, добавляет Панов. По мнению Коныгина, сейчас рынок проходит пиковые закупки валюты для выплат нерезидентам. По сообщениям СМИ, это как минимум две крупные сделки, связанные с «Магнитом» и «Яндексом». Ранее по аналогичной сделке с Shell рубль также отреагировал резким падением, напоминает эксперт.
Баланс не в пользу рубля
Под занавес июня баланс факторов сместился явно не в пользу рубля, добавляет Бахтин: налоговый период остался позади, а цены на нефть с конца апреля «топчутся» на месте на относительно низком уровне (на марку Brent – в диапазоне $74,82-77,69). В конце месяца на российский рынок также добавились риски, связанные с попыткой вооруженного мятежа, добавляет Потавин: обычно это подразумевает более активное позиционирование в безопасные валютные инструменты. Поэтому, несмотря на относительно неплохой торговый баланс, на внутреннем российском рынке объемы продажи валюты достаточно скромные, говорит он. Эмоции после тревожных выходных все еще отражены в курсе, соглашается Бахтин.
Население активизировало покупку валюты, соглашается Коныгин: это видно в приложении банков по динамике курсов, которые резко пошли вверх. Как и скачок снятия наличных рублей в последние дни, что косвенно говорит о желании населения купить валюту за эту наличность, добавляет эксперт. Объем наличных денег в банкоматах и кассах банков в пятницу, 23 июня, перед попыткой мятежа увеличился на 105,3 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Это максимум для одного дня после 30 сентября 2022 г. (тогда было 144,8 млрд руб.), когда была объявлена частичная мобилизация. 29 июня объем наличных в банкоматах и кассах увеличился на 5,5 млрд руб.
Еще одним триггером для покупок иностранной валюты, в частности евро за российский рубль, стала недавняя новость от Райффайзенбанка, который после 3 июля может существенно ограничить возможность переводов евро в российские банки и третьи страны, добавляет аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.
Множество факторов приводит к ослаблению курса рубля, который ЦБ не имеет возможности оперативно корректировать, говорит Потавин. При желании регулятор мог бы вмешаться и остановить ослабление национальной валюты, рассуждает он, но вряд ли он это сделает, поскольку госбюджет сейчас в глубоком дефиците и ослабление российской валюты наполняет его рублями.
Коныгин не исключает выход на рынок ЦБ с продажей юаней при превышении курса 90 руб. за доллар для стабилизации волатильности. Объемы юаней в резервах, превышающие $100 млрд, позволяют это сделать, уверен эксперт. Паевский соглашается, что рост курса доллара свыше 90 руб. может стать поводом для валютных интервенций ЦБ.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФа сказал, что диапазон 80–90 руб. за доллар является комфортным для российской экономики с точки зрения бюджета, а также для интересов экспортеров и импортеров, напоминает Паевский. Так что в условиях снижающегося экспорта и растущего импорта ослабление национальной валюты – это ожидаемый процесс, говорит он.
Чего ждать от лета
В июле давление на рубль продолжится, считает Панов: высока вероятность продолжения тренда на продажу нерезидентами российского бизнеса, что формирует спрос на иностранную валюту и оказывает давление на курс рубля. Расширения профицита счета текущих операций по результатам мая (c $2,3 до $5,2 млрд) не помогло рублю укрепиться, рассуждает эксперт, поэтому счет движения капитала и продажа бизнеса нерезидентам остается в фокусе. Данный фактор в совокупности с рецессионными настроениями на глобальных рынках будет продолжать оказывать давление как на рынок сырья, так и на рубль, резюмирует Панов.
Мировые центробанки могут продолжить повышать процентные ставки в III квартале 2023 г., предполагает Панов. Несмотря на замедление инфляции на развитых рынках, базовая инфляция остается на повышенных уровнях, что развязывает руки центробанкам для ужесточения денежно-кредитной политики в целях достижения цели по инфляции, объясняет он. Ужесточение монетарных политики мировыми ЦБ будет негативно влиять на спрос на энергоресурсы и другие сырьевые товары, делает вывод эксперт. Также останется повышенный спрос на валюту вследствие выхода иностранного бизнеса из России и спроса со стороны туристов, резюмирует он.
Потавин считает, что не стоит ждать крепкого курса рубля в июле, поэтому постепенное ослабление рубля в середине лета сохранится. Для реального усиления курса рубля, по мнению эксперта, нужно, чтобы цены на нефть устойчиво выросли хотя бы на 15%. Курс доллара в июле остановится возле отметки 90 руб., предполагает эксперт. Но он отмечает, что с июля Саудовская Аравия планирует сократить объемы добычи своей нефти на 1 млн барр./сутки. По мнению эксперта, саудиты нацелены на то, чтобы вернуть котировки нефти марки Brent к $80/барр. в ближайший месяц. Этот фактор во второй половине лета может стабилизировать курс доллара в диапазоне 85-90 руб., резюмирует Потавин.
Коныгин в III квартале ожидает возврата доллара к уровню 80 руб., но допускает в ближайшие дни ослабление до 90 руб. Прогноз инвестбанка «Синара» на конец года – 75 руб. за доллар. По евро – 90 руб. на лето, 82 руб. на конец года, по юаню – 11,5 руб. на лето, 10,4 руб. на конец года.
В БКС фундаментально доллар видят ближе к 80 руб., а евро – к 90 руб. Бахтин считает, что избыточная геополитическая «премия» в текущем курсе рубля вскоре должна сойти на нет. Цены на нефть могут получить поддержку от пикового спроса на топливо в США, где в самом разгаре автомобильный сезон, добавляет он. По мере того как геополитическая тревожность будет убывать, по мнению эксперта, курс может постепенно вернуться к 82-83 руб. за доллар, 90-92 – за евро и 11,4-11,8 – за юань.