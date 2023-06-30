Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту

Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валютуИнвестор сразу платит конечную сумму без дополнительных списаний
Мосбиржа с 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары. Об этом журналистам рассказала руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева. Базовым активом станут три валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль. Запуск аналогичных опционов на другие валюты, кроме юаня, будут определять спрос и наличие маркетмейкеров, уточнила Патрикеева.
Лот по инструменту составляет 1000 единиц валюты, шаг цены – 0,001 руб., стоимость шага цены – 0,001 руб. Исполнение будет проходить через две недели или два месяца. Премиальный опцион на валюту – расчетный и имеет европейский тип. Это значит, что инструмент прекратит обращаться на бирже в последний день действия контракта, а не в любой момент по заявке. Неквалифицированным инвесторам продукт будет доступен после прохождения теста.