Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту

Лот по инструменту составляет 1000 единиц валюты, шаг цены – 0,001 руб., стоимость шага цены – 0,001 руб. Исполнение будет проходить через две недели или два месяца. Премиальный опцион на валюту – расчетный и имеет европейский тип. Это значит, что инструмент прекратит обращаться на бирже в последний день действия контракта, а не в любой момент по заявке. Неквалифицированным инвесторам продукт будет доступен после прохождения теста.