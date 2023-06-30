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Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту

Инвестор сразу платит конечную сумму без дополнительных списаний
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа с 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары. Об этом журналистам рассказала руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева. Базовым активом станут три валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль. Запуск аналогичных опционов на другие валюты, кроме юаня, будут определять спрос и наличие маркетмейкеров, уточнила Патрикеева.

Лот по инструменту составляет 1000 единиц валюты, шаг цены – 0,001 руб., стоимость шага цены – 0,001 руб. Исполнение будет проходить через две недели или два месяца. Премиальный опцион на валюту – расчетный и имеет европейский тип. Это значит, что инструмент прекратит обращаться на бирже в последний день действия контракта, а не в любой момент по заявке. Неквалифицированным инвесторам продукт будет доступен после прохождения теста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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