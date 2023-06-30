ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля
Банк России учтет динамику курса на следующем заседании по ключевой ставке, но не видит сейчас рисков для финансовой стабильности, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин журналистам.
«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнения влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году», – приводит его слова «Интерфакс».
Заботкин пояснил, что динамика рубля определяется ситуацией в экспорте и импорте. В последние месяцы цены на основные товары российского экспорта снизились, поэтому ослабление рубля «отражает это ухудшение во внешних условиях», добавил он.
«То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д.», – говорила она.
В мае ЦБ предупреждал, что благодаря значительным складским запасам влияние обменного курса на стоимость техники и электроники в стране пока не сильно заметно. Но по мере обновления этих запасов и роста потребительского спроса ослабление рубля «найдет отражение в ценах большего числа товаров».
С начала июня рубль резко ослаб к доллару, евро и юаню. Как говорил «Ведомостям» инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин, это происходит из-за обострения геополитических условий и последствий апрельского ценового спада в нефти. Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских спрогнозировал ослабление рубля до середины июня.
В разгар событий 24 июня, ставшего «смутным» для российской экономики, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Тем не менее, в понедельник 26 июня рубль после короткой утренней волатильности (–2,6% к доллару, –2,12% к евро, –1,9% к юаню) пришел в себя и скорректировался.
Сегодня же, 30 июня, курс доллара поднимался выше 88 руб. впервые с 29 марта 2022 г. Курс евро, в свою очередь, превысил 96 руб.