ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

«То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д.», – говорила она.