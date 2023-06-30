Курс евро на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года

В разгар событий 24 июня – «смутный» день для экономики – стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. 25 июня банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 руб., евро – за 102,5 руб.