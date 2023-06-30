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Курс евро на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости

Курс евро поднялся выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 г., следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 09:29 мск евро торговался на уровне 96,25 руб. Позже он вырос до 96,32 руб. Затем рост курса евро замедлился. К 9:38 мск валюта торговалась на уровне 96,02 руб.

Курс доллара также впервые с 29 марта прошлого года превысил 88 руб., достигнув 88,03 руб. к 09:17 мск. По состоянию на 9:37 мск доллар торгуется на уровне 88,39 руб. Китайский юань достигал 12,197 руб.

Рубль падает с начала этой недели на фоне попытки вооруженного мятежа в России. 26 июня курс евро поднимался выше 95 руб., курс доллара – выше 87 руб., однако позже рубль отыграл утреннее падение. 29 июня евро вырос до 95,5 руб., а доллар до – 87,5 руб.

В разгар событий 24 июня – «смутный» день для экономики – стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. 25 июня банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 руб., евро – за 102,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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