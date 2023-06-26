Курс доллара превысил 87 рублей, евро - 95
Курс доллара поднимался на открытии валютных торгов на Мосбирже выше 87 руб. впервые с марта прошлого года, достигнув в моменте 87,23 руб. Евро в свою очередь достигал 95,28 руб.
На 7:45 мск курс американской валюты составляет 86,3 руб., а евро – 94,2 руб. Китайский юань достиг 11,9 руб.
Вечером в пятницу, 23 июня, после первых сообщений Евгения Пригожина о претензиях к Минобороны, индекс Мосбиржи начал резко снижаться. По состоянию на 21.25 мск индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней торговых сессий, торговался на уровне 2793,22 пункта.
В разгар событий субботы, которая стала «смутной» для экономики, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.