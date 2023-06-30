Курс доллара на Мосбирже превысил 88 рублей
Курс доллара поднялся выше 88 руб. впервые с 29 марта 2022 г., следует из данных Мосбиржи.
По состоянию на 09:17 мск доллар торговался на уровне 88,03 руб. (+0,53%). Позже он вырос до 88,295 руб. (+0,83%). Евро, в свою очередь, поднимался до 95,67 руб. (+0,6%). К 09:24 мск он почти достиг 96 руб. и торговался на уровне 95,927 (+0,87%). Китайский юань достигал 12,129 руб. (+0,53%).
Рубль начал падать в начале этой недели. Так, 26 июня курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб., однако позже рубль отыграл падение на фоне попытки вооруженного мятежа в России и к вечеру окреп. 29 июня доллар вырос до 87,5 руб., евро – до 95,5 руб.
В разгар событий субботы, которая стала «смутной» для экономики, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.