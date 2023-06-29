Курс евро превысил 95,5 рубля
Курс евро поднимался на открытии валютных торгов на Мосбирже до 95,5 руб. впервые с конца марта прошлого года, достигнув в моменте 95,517 руб. Доллар, в свою очередь, достигал 87,5 руб.
По состоянию на 11:40 мск евро опустился до 95,2 руб. (+0,96% к цене закрытия 28 июня), доллар – до 81,17 руб. (+0,95%). Китайский юань достиг 12,012 руб. (+0,95%).
26 июня курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб., однако позже рубль отыграл падение на фоне попытки вооруженного мятежа в России и к вечеру окреп. В разгар событий субботы, которая стала «смутной» для экономики, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.