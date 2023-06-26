Фондовый рынок и рубль сохранят небольшую волатильность после мятежа

Реакцию рынка можно назвать достаточно сдержанной, что во многом объясняется быстротечностью событий в выходные, говорит руководитель аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников, хотя на внебиржевых торгах в субботу наблюдалась значительная ценовая коррекция. Тем не менее уже к открытию основной сессии в понедельник котировки полностью восстановились, утверждает эксперт. По его словам, негативный осадок может некоторое время сохраняться на российском рынке и часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль на фоне переосмысления рисков. Поэтому для возобновления роста может потребоваться новая порция дивидендов, рассуждает Таченников: в июле начнут поступать выплаты от «Татнефти», «Роснефти», МТС, «Транснефти» и ряда других эмитентов в сумме на 470 млрд руб.