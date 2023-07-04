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Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости

Курс доллара превысил 90 руб. впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.

По данным на 14:32 мск американская валюта торговалась за 90,02 руб., позже продолжила рост до 90,04 руб. По состоянию на 14:40 курс доллара вновь опустился и составил 89,95 руб.

Евро в то же время торговался по 98,14 руб. – сегодня он также превысил отметку в 98 руб. впервые с марта прошлого года. Китайский юань стоил 12,44 руб.

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Рубль начал дешеветь в начале прошлой недели после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 руб., евро – выше 95 руб. Уже в пятницу, 30 июня, доллар превысил 89 руб., в то время как евро – 97 руб.

24 июня стоимость евро и доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». В частности, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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