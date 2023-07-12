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Дума утвердила отчет об исполнении первого после санкций бюджета

Рост расходов в прошлом году превзошел максимум последнего десятилетия
Евгения Фомина Роман Романов
Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2022 г. Его поддержало подавляющее большинство депутатов: 325 проголосовало «за», 77 – «против». Парламентарии и участники пленарного заседания подчеркнули сложные условия для экономики при исполнении бюджета в 2022 г.

Казна за 2022 г. исполнена с дефицитом в размере 3,3 трлн руб. (изначально ожидался профицит в 1,3 трлн). Объем расходов составил 31,1 трлн руб. (на 31,3% выше уровня закона). Доходы федерального бюджета в 2022 г. составили 27,8 трлн руб. (на 11,2% выше утвержденного законом о бюджете объема), из них нефтегазовые доходы – 11,6 трлн руб., ненефтегазовые доходы – 16,2 трлн руб. Увеличение поступления нефтегазовых доходов на 21% больше запланированного уровня связано со сложившимися в 2022 г. высокими ценами на нефть и природный газ, а также корректировками законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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