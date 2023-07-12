Дума утвердила отчет об исполнении первого после санкций бюджета

Казна за 2022 г. исполнена с дефицитом в размере 3,3 трлн руб. (изначально ожидался профицит в 1,3 трлн). Объем расходов составил 31,1 трлн руб. (на 31,3% выше уровня закона). Доходы федерального бюджета в 2022 г. составили 27,8 трлн руб. (на 11,2% выше утвержденного законом о бюджете объема), из них нефтегазовые доходы – 11,6 трлн руб., ненефтегазовые доходы – 16,2 трлн руб. Увеличение поступления нефтегазовых доходов на 21% больше запланированного уровня связано со сложившимися в 2022 г. высокими ценами на нефть и природный газ, а также корректировками законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 г.