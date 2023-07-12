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Сервисы по подбору персонала зафиксировали массовое распространение собеседований в онлайн-формате

В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов
Ярослава Костенко Мария Подцероб
Freepik

Большинство российских компаний (81%) проводят собеседования онлайн, следует из совместного опроса сервиса hh.ru и платформы видеосвязи «Контур.Толк». Чаще всего российские работодатели удаленно нанимают специалистов по продажам. Из всех соискателей, которые проходят интервью в дистанционном формате, более трети (35%) – сейлз-менеджеры. На 2-м месте IT-специалисты: каждый четвертый удаленный кандидат – сотрудник разработки. Часто онлайн-интервью предпочитает и административный персонал (23%). Эксперты по найму считают онлайн-подбор устойчивым трендом – это позволяет экономить время, а в иных случаях и деньги.

Опрос проводился с 19 июня по 3 июля 2023 г. В нем приняли участие 368 российских компаний из разных отраслей и регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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