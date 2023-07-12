Сервисы по подбору персонала зафиксировали массовое распространение собеседований в онлайн-формате

Большинство российских компаний (81%) проводят собеседования онлайн, следует из совместного опроса сервиса hh.ru и платформы видеосвязи «Контур.Толк». Чаще всего российские работодатели удаленно нанимают специалистов по продажам. Из всех соискателей, которые проходят интервью в дистанционном формате, более трети (35%) – сейлз-менеджеры. На 2-м месте IT-специалисты: каждый четвертый удаленный кандидат – сотрудник разработки. Часто онлайн-интервью предпочитает и административный персонал (23%). Эксперты по найму считают онлайн-подбор устойчивым трендом – это позволяет экономить время, а в иных случаях и деньги.