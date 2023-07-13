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Экономика

Правительство расширило условия для освобождения компаний от уплаты windfall tax

Минфин учел часть предложений бизнеса
Роман Романов
Александр Астафьев / РИА Новости

На заседании правительства 13 июля был одобрен ряд поправок, уточняющих перечень компаний, которые не будут платить налог на сверхприбыль (также известный как windfall tax), говорится в сообщении Минфина. Помимо уже утвержденных исключений платить налог не будут еще три категории: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг. 

Также поправки устанавливают особый порядок расчета для компаний, у которых в 2022 г. зафиксировано падение прибыли по сравнению с показателями 2021 г. более чем в два раза. Сумма налога для таких компаний не должна превышать 10% от прибыли за 2022 г. при условии, что они не выплачивали дивиденды в предыдущие два года. 

Раньше бизнес жаловался на несправедливость критериев сверхприбыли, выдвинутых Минфином. В мае «Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы при расчете налога, писали «Ведомости». Бизнес-объединение обратило внимание, что у организаций, которые в 2018–2019 гг. более интенсивно, чем в периоде 2021–2022 гг., расходовали средства (в том числе на модернизацию предприятий), прибыль базисного периода будет ниже, а значит и сумма налога – выше. Кроме того, у компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021–2022 гг. в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передавали источники содержание письма.

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Как пояснил в интервью «Ведомостям» председатель «Деловой России» Алексей Репик, сначала налог проектировался как налог только на 20 крупнейших групп, а в итоге распространился на 1000 гораздо менее крупных компаний. Компании, у которых в 2022 г. вдвое-втрое упала прибыль, оказываются крупными плательщиками windfall tax, отмечал он. «А есть компании, которые, например, в 2018–2019 гг. строили заводы, они сейчас заплатят со своей прибыли в 2021–2022 гг., а не с разницы», – сообщил Репик, добавив, что бизнес-объединение ведет с Минфином обсуждение вопроса по выводу их за периметр налогообложения.

В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о разовом сборе со сверхприбыли бизнеса. По оценкам Минфина, механизм может принести бюджету 300 млрд руб. Налоговая база рассчитывается как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 гг. и аналогичным показателем 2018–2019 гг., следует из текста законопроекта. Общая ставка устанавливается в размере 10%, сбор нужно перечислить не позднее 28 января следующего года. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку», и ставка будет уменьшена до 5%. В документе к первому чтению от уплаты налога предлагалось освободить компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также всех участников реестра МСП.

По данным Минфина, среди 50 крупнейших налогоплательщиков нагрузка распределится следующим образом: 20% заплатят предприятия области добычи твердых полезных ископаемых, 19% – производители минеральных удобрений, 13% – металлурги, 12% – предприятия оптовой и розничной торговли, 9% – организации банковской сферы, 5% – нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая и логистическая промышленность.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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