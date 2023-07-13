Правительство расширило условия для освобождения компаний от уплаты windfall tax

Правительство расширило условия для освобождения компаний от уплаты windfall taxМинфин учел часть предложений бизнеса
На заседании правительства 13 июля был одобрен ряд поправок, уточняющих перечень компаний, которые не будут платить налог на сверхприбыль (также известный как windfall tax), говорится в сообщении Минфина. Помимо уже утвержденных исключений платить налог не будут еще три категории: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.
Также поправки устанавливают особый порядок расчета для компаний, у которых в 2022 г. зафиксировано падение прибыли по сравнению с показателями 2021 г. более чем в два раза. Сумма налога для таких компаний не должна превышать 10% от прибыли за 2022 г. при условии, что они не выплачивали дивиденды в предыдущие два года.
Раньше бизнес жаловался на несправедливость критериев сверхприбыли, выдвинутых Минфином. В мае «Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы при расчете налога, писали «Ведомости». Бизнес-объединение обратило внимание, что у организаций, которые в 2018–2019 гг. более интенсивно, чем в периоде 2021–2022 гг., расходовали средства (в том числе на модернизацию предприятий), прибыль базисного периода будет ниже, а значит и сумма налога – выше. Кроме того, у компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021–2022 гг. в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передавали источники содержание письма.
Как пояснил в интервью «Ведомостям» председатель «Деловой России» Алексей Репик, сначала налог проектировался как налог только на 20 крупнейших групп, а в итоге распространился на 1000 гораздо менее крупных компаний. Компании, у которых в 2022 г. вдвое-втрое упала прибыль, оказываются крупными плательщиками windfall tax, отмечал он. «А есть компании, которые, например, в 2018–2019 гг. строили заводы, они сейчас заплатят со своей прибыли в 2021–2022 гг., а не с разницы», – сообщил Репик, добавив, что бизнес-объединение ведет с Минфином обсуждение вопроса по выводу их за периметр налогообложения.
В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о разовом сборе со сверхприбыли бизнеса. По оценкам Минфина, механизм может принести бюджету 300 млрд руб. Налоговая база рассчитывается как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 гг. и аналогичным показателем 2018–2019 гг., следует из текста законопроекта. Общая ставка устанавливается в размере 10%, сбор нужно перечислить не позднее 28 января следующего года. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку», и ставка будет уменьшена до 5%. В документе к первому чтению от уплаты налога предлагалось освободить компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также всех участников реестра МСП.
По данным Минфина, среди 50 крупнейших налогоплательщиков нагрузка распределится следующим образом: 20% заплатят предприятия области добычи твердых полезных ископаемых, 19% – производители минеральных удобрений, 13% – металлурги, 12% – предприятия оптовой и розничной торговли, 9% – организации банковской сферы, 5% – нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая и логистическая промышленность.