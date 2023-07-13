Правительство расширило условия для освобождения компаний от уплаты windfall tax

Раньше бизнес жаловался на несправедливость критериев сверхприбыли, выдвинутых Минфином. В мае «Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы при расчете налога, писали «Ведомости». Бизнес-объединение обратило внимание, что у организаций, которые в 2018–2019 гг. более интенсивно, чем в периоде 2021–2022 гг., расходовали средства (в том числе на модернизацию предприятий), прибыль базисного периода будет ниже, а значит и сумма налога – выше. Кроме того, у компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021–2022 гг. в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передавали источники содержание письма.