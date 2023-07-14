Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии

Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодииВ среднем от отечественных компаний такие сотрудники получают 100 000 руб. в месяц
За первое полугодие 2023 г. российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%, а по отношению к предыдущим двум кварталам – на 17%.
Большинство из них (89%) выводят полученные деньги на карты российских банков, за границу средства переводит лишь каждый десятый (9%). Тенденция связана с тем, что основная доля фрилансеров сотрудничает с компаниями в России, а значит, им проще выплачивать вознаграждение внутри отечественной финансовой системы, считают эксперты. Кроме того, можно предположить, что за границей проживают и трудятся лишь 10% удаленных и проектных сотрудников, отмечают они.
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