Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии

Большинство из них (89%) выводят полученные деньги на карты российских банков, за границу средства переводит лишь каждый десятый (9%). Тенденция связана с тем, что основная доля фрилансеров сотрудничает с компаниями в России, а значит, им проще выплачивать вознаграждение внутри отечественной финансовой системы, считают эксперты. Кроме того, можно предположить, что за границей проживают и трудятся лишь 10% удаленных и проектных сотрудников, отмечают они.