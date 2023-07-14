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Суммарный доход российских фрилансеров вырос на 53% в первом полугодии

В среднем от отечественных компаний такие сотрудники получают 100 000 руб. в месяц
Ярослава Костенко Мария Подцероб
Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие 2023 г. российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%, а по отношению к предыдущим двум кварталам – на 17%.

Большинство из них (89%) выводят полученные деньги на карты российских банков, за границу средства переводит лишь каждый десятый (9%). Тенденция связана с тем, что основная доля фрилансеров сотрудничает с компаниями в России, а значит, им проще выплачивать вознаграждение внутри отечественной финансовой системы, считают эксперты. Кроме того, можно предположить, что за границей проживают и трудятся лишь 10% удаленных и проектных сотрудников, отмечают они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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