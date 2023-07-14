Товарооборот России и Китая за первое полугодие 2023 года вырос на 40%

По мнению эксперта, несмотря на торговую войну и взаимные ограничения, у Китая и США остается весьма высокий товарооборот. Экспорт КНР в последнее время сталкивается с некоторыми проблемами, так как ряд западных стран, в частности США, начали ограничивать инвестиции в КНР. Но основная проблема связана с увеличением стоимости китайской рабочей силы – предприниматели теперь предпочитают искать новые рынки с более дешевой ценой трудовых ресурсов, добавляет Карнеев. Китай сейчас быстро уходит от статуса производителя дешевых и средних по добавленной стоимости товаров к выпуску более высокотехнологичных товаров и находится в поиске новой модели развития, заключает эксперт.