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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ключевую ставку до 8%

Риски инфляции выросли из-за падения рубля
Евгения Фомина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля, повысит ключевую ставку, единогласно считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Мнения экспертов разделились лишь относительно шага регулятора. Большинство аналитиков – 15 из 21 – прогнозируют рост ставки на 0,5 п. п. с 7,5 до 8%. Мнения остальных разделились поровну: трое ждут более сильного повышения – до 8,25–8,5%. Другая группа прогнозирует символическое увеличение на 0,25 п. п. – до 7,75%.

На последнем заседании 9 июня регулятор оставил ключевую ставку без изменения шестой раз подряд. Сохранение ставки было связано с неизменностью баланса рисков для инфляции по сравнению с предшествующим заседанием – такую логику ЦБ приводил в разъясняющих пресс-релизах. Хотя последнее решение также было ожидаемым, но по итогам пресс-конференции Банк России дал сигнал о возможности повышения ставки на будущих заседаниях. Впоследствии на фоне резкого ослабления рубля ЦБ усиливал риторику, а ближе к дате заседания фактически прямым текстом заявлял о том, что ставка неизбежно вырастет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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