Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ключевую ставку до 8%Риски инфляции выросли из-за падения рубля
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля, повысит ключевую ставку, единогласно считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Мнения экспертов разделились лишь относительно шага регулятора. Большинство аналитиков – 15 из 21 – прогнозируют рост ставки на 0,5 п. п. с 7,5 до 8%. Мнения остальных разделились поровну: трое ждут более сильного повышения – до 8,25–8,5%. Другая группа прогнозирует символическое увеличение на 0,25 п. п. – до 7,75%.
На последнем заседании 9 июня регулятор оставил ключевую ставку без изменения шестой раз подряд. Сохранение ставки было связано с неизменностью баланса рисков для инфляции по сравнению с предшествующим заседанием – такую логику ЦБ приводил в разъясняющих пресс-релизах. Хотя последнее решение также было ожидаемым, но по итогам пресс-конференции Банк России дал сигнал о возможности повышения ставки на будущих заседаниях. Впоследствии на фоне резкого ослабления рубля ЦБ усиливал риторику, а ближе к дате заседания фактически прямым текстом заявлял о том, что ставка неизбежно вырастет.