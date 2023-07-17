Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ключевую ставку до 8%

На последнем заседании 9 июня регулятор оставил ключевую ставку без изменения шестой раз подряд. Сохранение ставки было связано с неизменностью баланса рисков для инфляции по сравнению с предшествующим заседанием – такую логику ЦБ приводил в разъясняющих пресс-релизах. Хотя последнее решение также было ожидаемым, но по итогам пресс-конференции Банк России дал сигнал о возможности повышения ставки на будущих заседаниях. Впоследствии на фоне резкого ослабления рубля ЦБ усиливал риторику, а ближе к дате заседания фактически прямым текстом заявлял о том, что ставка неизбежно вырастет.