Китай без «политики нулевой терпимости» показал рост ВВП на 5,5% за первое полугодие 2023 года

Китай без «политики нулевой терпимости» показал рост ВВП на 5,5% за первое полугодие 2023 годаНо замедляющиеся темпы ставят под угрозу достижение годовой цели правительства КНР
ВВП Китая за первое полугодие 2023 г. вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 59,3 трлн юаней (примерно $8,3 трлн). Об этом свидетельствуют появившиеся 17 июля предварительные данные Национального бюро статистики КНР.
Во II квартале 2023 г. китайская экономика выросла на 6,3% в годовом выражении (в первом – на 4,5%), но всего на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы роста замедляются – для сравнения: в I квартале 2023 г. рост по отношению к IV кварталу 2022 г. составлял 2,2%. Убедительный на первый взгляд рост во II квартале по сравнению с апрелем – июнем 2022 г. связан с тем, что тогда в Китае действовали строгие антиковидные ограничения (сейчас они отменены).
Как пишет агентство Bloomberg, опубликованные данные оказались ниже прогнозов многих аналитиков. Так, согласно опросу аналитиков Caixin, рост экономики КНР в первые полгода 2023 г. ожидался на уровне 7% по сравнению с 2022 г., а респонденты The Wall Street Journal прогнозировали рост на 6,9%.
5 марта 2023 г. правительство КНР обозначило на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) цель роста ВВП на 2023 г. – 5%. В 2022 г. ВВП Китая вырос лишь на 3%.
Показатели июня отображают заметное замедление роста потребления, на которое власти делали ставку в качестве драйвера восстановления экономики. Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем год назад (в мае рост составлял 12,7%). Всего за первые полгода 2023 г. показатели розничной торговли выросли на 8,2%. Продажи жилья в январе – июне увеличились на 3,7%, при том что объемы строительства упали на 24,3%. После публикации новых данных по китайской экономике юань ослаб относительно американского доллара приблизительно на 0,3% (недавно китайская валюта достигла своего восьмимесячного минимума). Как считают аналитики Reuters, китайские власти могут теперь, вероятно, прибегнуть к мерам государственного стимулирования.
Как пишет Bloomberg, ряд экономистов сразу пересмотрели свои годовые прогнозы – так, Citigroup и JPMorgan теперь ожидают роста ВВП КНР на 5% вместо 5,5%, оговариваясь, что достижение и этой планки находится под угрозой.
Еще 13 июля таможенное управление КНР сообщило, что общий объем внешней торговли страны в первом полугодии 2023 г. сократился по сравнению с тем же периодом годом ранее на 4,7% до $2,918 трлн. Экспорт упал до $1,663 трлн – на 3,2%, а импорт снизился до $1,255 трлн (-6,7%). При этом товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд.
Высокий номинальный рост ВВП во II квартале в 6,3% год к году действительно отстает от ожиданий и в большой степени отражает низкую базу прошлого года, когда в Китае действовали жесткие ковидные ограничения, говорит первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Темпы экономического роста в КНР отстают от желательных на фоне недостаточного внутреннего спроса, добавляет он, а частные инвестиции также не демонстрируют роста. Сказывается и недостаток внешнего спроса, где нужно учитывать растущие неэкономические барьеры и опасения рецессии в ряде развитых экономик, отмечает Копейкин. При этом статистика за июнь 2023 г. – как по активности розничных покупателей, так и по экспорту – выглядит хуже майской.
Базовый сценарий в дальнейшем предполагает лишь ограниченный уровень поддержки экономической активности со стороны властей – как умеренное понижение ставок, так и некоторое увеличение межбюджетной поддержки местных органов власти, говорит Копейкин. Нынешняя динамика, в том числе по китайскому импорту, не вселяет оптимизма с точки зрения поддержки глобального экономического роста, заключает он.
Пока тенденция в китайской экономике полностью совпадает с прогнозами и ориентирами правительства КНР, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. В условиях, когда у других стран наблюдаются гораздо меньшие темпы прироста, китайские показатели выглядят весьма неплохо, добавляет он. В КНР уже действует программа инфраструктурного строительства, также власти пытаются реанимировать рынок недвижимости, что может дать свои плоды в III–IV кварталах года, отмечает эксперт. Гораздо более серьезную проблему для экономики КНР сейчас представляют не темпы роста, а долги провинций, сложности с перезапуском рынка недвижимости и высокий показатель безработицы среди молодежи. Некоторые региональные власти (например, провинции Гуйчжоу. – «Ведомости») уже попросили помощи у Пекина из-за неспособности самостоятельно справиться с долговым бременем, отмечает Луконин.