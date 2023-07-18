Китай без «политики нулевой терпимости» показал рост ВВП на 5,5% за первое полугодие 2023 года

Высокий номинальный рост ВВП во II квартале в 6,3% год к году действительно отстает от ожиданий и в большой степени отражает низкую базу прошлого года, когда в Китае действовали жесткие ковидные ограничения, говорит первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Темпы экономического роста в КНР отстают от желательных на фоне недостаточного внутреннего спроса, добавляет он, а частные инвестиции также не демонстрируют роста. Сказывается и недостаток внешнего спроса, где нужно учитывать растущие неэкономические барьеры и опасения рецессии в ряде развитых экономик, отмечает Копейкин. При этом статистика за июнь 2023 г. – как по активности розничных покупателей, так и по экспорту – выглядит хуже майской.