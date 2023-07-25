МВФ снова улучшил прогноз по росту ВВП России

Ожидания по глобальному ВВП организация повысила с апрельских 2,8 до 3% в 2023 г., для 2024 г. сохранила на уровне 3%. Мировая экономика показывает признаки стабильного восстановления, считает советник и директор исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Кризис, вызванный COVID-19, официально завершился, и число перебоев в цепочках поставок вернулось к допандемийным уровням. Экономическая активность в I квартале этого года была устойчивой, несмотря на сложные условия в мире, в том числе на фоне неожиданно сильных рынков труда», – сообщил он в своем блоге на сайте МВФ. Тем не менее ожидаемые показатели роста остаются слабыми на фоне ужесточающейся политики центробанков в мире, отмечают в МВФ.