МВФ снова улучшил прогноз по росту ВВП России

МВФ снова улучшил прогноз по росту ВВП РоссииВ 2023 году рост обеспечат торговля, строительство и промышленность
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) повысили прогноз по росту экономики России до 1,7% с 0,9%, которые ожидались в апреле. Это следует из июльского обзора World Economic Outlook. Это третье улучшение оценки МВФ в этом году. В предыдущем докладе организация повысила прогноз роста ВВП РФ с 0,3%, ожидавшихся в январе, до 0,7%. В январе фонд пересмотрел свои ожидания по экономической динамике в России со спада на 2,3% до роста на 0,3%.
Основными причинами улучшения в июле эксперты МВФ называют сильные показатели первого полугодия 2023 г., обусловленные «мощными фискальными стимулами, укрепляющими эту силу», а также стабильной ситуацией на рынках розничной торговли, строительства и промышленности. На 2024 г. МВФ сохранил прогноз экономического роста в России на уровне 1,3%.
Ожидания по глобальному ВВП организация повысила с апрельских 2,8 до 3% в 2023 г., для 2024 г. сохранила на уровне 3%. Мировая экономика показывает признаки стабильного восстановления, считает советник и директор исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Кризис, вызванный COVID-19, официально завершился, и число перебоев в цепочках поставок вернулось к допандемийным уровням. Экономическая активность в I квартале этого года была устойчивой, несмотря на сложные условия в мире, в том числе на фоне неожиданно сильных рынков труда», – сообщил он в своем блоге на сайте МВФ. Тем не менее ожидаемые показатели роста остаются слабыми на фоне ужесточающейся политики центробанков в мире, отмечают в МВФ.
Экономика России в 2023 г. вырастет более чем на 2%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики во вторник. «Уже со II квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5–0,7% ежеквартально... Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%», – сообщил глава государства (цитата по «РИА Новости»).
В апреле Минэк улучшил прогноз роста российской экономики с -0,8 до 1,2%, при этом прогноз на 2024 г. был понижен с 2,6 до 2%. К 2026 г. ВВП вырастет на 3%, сообщал министр Максим Решетников на расширенной коллегии ведомства. Основным источником роста он назвал восстановление потребительского спроса.
21 июля по итогам заседания совета директоров Банк России обновил среднесрочный прогноз по экономике. С учетом быстрого восстановления спроса Банк России ожидает роста ВВП в этом году на 1,5–2,5% (вместо 0,5–2,0%).
В июле аналитики, опрошенные Банком России, также улучшили ожидания по российскому ВВП с апрельских 0,5–2,0% до 1,5–2,5%. В 2024 г. респонденты ожидают роста экономики на 1,0–2,5%, в 2025 г. – на 0,5–3,0%.
По оценке Минэка, в мае ВВП вырос на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой рост связан в том числе с низкой базой прошлого года (в мае 2022 г. показатель упал на 4,3%). По данным Росстата, за январь – май экономика увеличилась на 0,6%. В I квартале спад составил 1,8% год к году.