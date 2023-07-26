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Бизнес США освободили от глобального налога ОЭСР

Организация заморозила ужесточение правил по борьбе с налоговыми гаванями до 2026 года
Антон Козлов
Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решили сделать временное исключение для транснациональных компаний и освободить их от попадания под глобальный минимум по налогу на прибыль до 2026 г. Об этом говорится в руководстве по реализации механизма Pillar 2, опубликованном 17 июля на официальном сайте организации.

В такой мере больше всего заинтересованы США, которые при выполнении правил ОЭСР могут потерять более $120 млрд налоговых доходов в зарубежных юрисдикциях. Принятый в августе 2022 г. Закон о снижении инфляции (IRA) дал крупным американским компаниям значительные льготы, из-за которых эффективная ставка налогообложения для них стала ниже 15% (за счет послаблений для отдельных отраслей или субсидий). По правилам Pillar 2 это дает зарубежным юрисдикциям право дополнительно облагать бизнес из США на своей территории. Но заморозка некоторых положений глобального налога откладывает действие этих правил, что дает американским властям время на то, чтобы привести свою налоговую политику в соответствие требованиям ОЭСР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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