Бизнес США освободили от глобального налога ОЭСР

В такой мере больше всего заинтересованы США, которые при выполнении правил ОЭСР могут потерять более $120 млрд налоговых доходов в зарубежных юрисдикциях. Принятый в августе 2022 г. Закон о снижении инфляции (IRA) дал крупным американским компаниям значительные льготы, из-за которых эффективная ставка налогообложения для них стала ниже 15% (за счет послаблений для отдельных отраслей или субсидий). По правилам Pillar 2 это дает зарубежным юрисдикциям право дополнительно облагать бизнес из США на своей территории. Но заморозка некоторых положений глобального налога откладывает действие этих правил, что дает американским властям время на то, чтобы привести свою налоговую политику в соответствие требованиям ОЭСР.