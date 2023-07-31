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Минтруд назвал меры по борьбе с дефицитом на рынке труда

Эксперты предлагают для решения этого вопроса увеличить миграционные потоки и привлечь другие министерства
Ярослава Костенко
До 50% кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного сектора обеспечивается через целевое обучение, уточнил «Ведомостям» представитель Минпромторга / Вадим Савицкий / ТАСС

Для снижения напряженности на рынке труда Минтруд принимает ряд мер, среди которых переобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещение вакансий на государственном портале «Работа в России» и субсидирование найма безработных, следует из письма замминистра труда Елены Мухтияровой членам Российской трехсторонней комиссии. Документ есть у «Ведомостей». Кроме того, государство софинансирует работодателям переезд квалифицированных сотрудников в другие регионы, но эта мера, по данным министерства, не пользуется спросом – 98 274 человека получили предложение переехать для трудоустройства, но согласились рассмотреть его только 112, а релоцировались лишь 19 граждан. Всего на начало лета центры занятости населения выдали 47 035 направлений на работу, по которым получили должность 17 182 гражданина. В мае 2023 г. численность рабочей силы в стране составляла 75,8 млн человек, из них безработные – 2,4 млн, следует из данных Росстата. Уровень безработицы снизился до рекордно низкого значения в 3,2%. Власти и эксперты сходятся на том, что отечественный рынок труда сегодня находится в ситуации кадрового голода. На этом фоне рекордно увеличиваются реальные зарплаты – в апреле их рост превысил 10% год к году.

«Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах», – заявил 6 июля министр труда Антон Котяков. Глава регулятора Эльвира Набиуллина одной из причин повышения ставки в июле назвала рекордно низкую безработицу и исторически высокую загрузку мощностей – это указывает на то, что дальнейший рост производства ограничен. По словам председателя ЦБ, этому также способствует дефицит на рынке труда. По данным мониторинга Центробанка, около 75% компаний в машиностроении заявили о нехватке персонала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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