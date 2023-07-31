Минтруд назвал меры по борьбе с дефицитом на рынке труда

Для снижения напряженности на рынке труда Минтруд принимает ряд мер, среди которых переобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещение вакансий на государственном портале «Работа в России» и субсидирование найма безработных, следует из письма замминистра труда Елены Мухтияровой членам Российской трехсторонней комиссии. Документ есть у «Ведомостей». Кроме того, государство софинансирует работодателям переезд квалифицированных сотрудников в другие регионы, но эта мера, по данным министерства, не пользуется спросом – 98 274 человека получили предложение переехать для трудоустройства, но согласились рассмотреть его только 112, а релоцировались лишь 19 граждан. Всего на начало лета центры занятости населения выдали 47 035 направлений на работу, по которым получили должность 17 182 гражданина. В мае 2023 г. численность рабочей силы в стране составляла 75,8 млн человек, из них безработные – 2,4 млн, следует из данных Росстата. Уровень безработицы снизился до рекордно низкого значения в 3,2%. Власти и эксперты сходятся на том, что отечественный рынок труда сегодня находится в ситуации кадрового голода. На этом фоне рекордно увеличиваются реальные зарплаты – в апреле их рост превысил 10% год к году.