Реальные доходы россиян за год выросли на 3,9%

Среднемесячная начисленная заработная плата (без учета инфляции и налогов) в мае 2023 г. составила 72 851 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%. Рост к апрелю зафиксирован на уровне 2,4%. Традиционно самая высокая оплата труда у сотрудников, работающих в сферах трубопроводного транспорта (263 109 руб.) и добычи нефти и природного газа (193 529 руб.) Меньше всех получают работники почтовой связи и курьеры (38 346 руб.), а также текстильного производства (43 420 руб.)