Реальные доходы россиян за год выросли на 3,9%Безработица осталась на рекордно низких уровнях
Реальные, то есть скорректированные на инфляцию, денежные доходы в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 3,9%. Это следует из доклада Росстата о Социально-экономическом положении России за январь – июнь. Реальные располагаемые доходы — оцененные с поправкой на уплату налогов — увеличились на 4,7%.
С января по июнь 2023 г. совокупные доходы населения составили 39,3 трлн руб., а расходы — 37,6 трлн руб. В итоге прирост сбережений россиян в первом полугодии зафиксирован на отметке 1,8 трлн руб.
Во II квартале 2023 г. доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась по сравнению с предыдущим кварталом — с 7,3% до 6,6%. Отрицательную динамику показала и оплата труда — с 64,9% до 58,5%. Процент соцвыплат, напротив, вырос — с 18,6% до 19,4%.
В структуре использования доходов самую большую долю отнимает покупка товаров и услуг (82,3%), еще 13,2% отнимают обязательные платежи и взносы. В первом полугодии прошлого года соотношение было 83% и 14,1% соответственно. Зафиксированный прирост сбережений — 4,5%, тогда как в январе – июне 2022 г. показатель составил 2,9%.
В июле россияне хранили 60,2 трлн руб. — 73,1% сбережений во вкладах и 26,9% в наличных деньгах. На рублевых счетах лежат 39,8 трлн руб., вне банковской системы — 11 трлн руб. По сравнению с июнем показатели изменились незначительно, тогда общая сумма сбережений составляла 58,9 трлн руб. из которых 72,6% хранились во вкладах и 27,4% — в наличных.
Покупательская способность среднедушевых доходов в первом полугодии этого года в сравнении с тем же периодом прошлого выросла почти по всем основным продуктам питания, кроме маргарина и лука. Наибольшие темпы прироста показали картофель и капуста. Среди услуг снизилась доступность электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, при этом повысилась возможность оплаты за проезд в городском автобусе.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без учета инфляции и налогов) в мае 2023 г. составила 72 851 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%. Рост к апрелю зафиксирован на уровне 2,4%. Традиционно самая высокая оплата труда у сотрудников, работающих в сферах трубопроводного транспорта (263 109 руб.) и добычи нефти и природного газа (193 529 руб.) Меньше всех получают работники почтовой связи и курьеры (38 346 руб.), а также текстильного производства (43 420 руб.)
Безработица в июне вновь обновила свой рекорд и составила 3,1% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.
В июне 2023 г. средний размер назначенных пенсий составил 19 469 руб. и по сравнению с июнем 2022 г. увеличился на 5,9%. В пересчете на полугодие выплата зафиксирована в размере 19 398 руб. — сумма на 7,1% больше, чем в январе – июне 2022 г.