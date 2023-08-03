Что означает первое за 30 лет понижение кредитных рейтингов США

Страновой рейтинг IDR (Issuer Default Rating) для США был понижен с AAA до AA+, следует из сообщения Fitch. Это стало первым изменением рейтинга с 1994 г. В агентстве такое решение объясняют «устойчивым ухудшением стандартов управления» американской финансовой системы, которое выражается в устойчивом росте госдолга и дефицита федерального бюджета. Также ощутимые риски создает вероятность наступления рецессии в конце текущего года.