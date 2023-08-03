Что означает первое за 30 лет понижение кредитных рейтингов США

Что означает первое за 30 лет понижение кредитных рейтингов СШАГлавными причинами стали приближение рецессии и неконтролируемый рост госдолга
Страновой рейтинг IDR (Issuer Default Rating) для США был понижен с AAA до AA+, следует из сообщения Fitch. Это стало первым изменением рейтинга с 1994 г. В агентстве такое решение объясняют «устойчивым ухудшением стандартов управления» американской финансовой системы, которое выражается в устойчивом росте госдолга и дефицита федерального бюджета. Также ощутимые риски создает вероятность наступления рецессии в конце текущего года.
«Повторяющиеся политические противостояния касательно потолка госдолга и решения, принимаемые в последний момент, подорвали доверие к финансовым властям. Кроме этого у государства отсутствует систематический подход к среднесрочному управлению финансами в отличие от большинства властных структур в других странах. Также бюджетное планирование у него представляется весьма сложным», – следует из сообщения Fitch.