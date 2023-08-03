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Что означает первое за 30 лет понижение кредитных рейтингов США

Главными причинами стали приближение рецессии и неконтролируемый рост госдолга
Антон Козлов
Lucas Jackson / Reuters

Страновой рейтинг IDR (Issuer Default Rating) для США был понижен с AAA до AA+, следует из сообщения Fitch. Это стало первым изменением рейтинга с 1994 г. В агентстве такое решение объясняют «устойчивым ухудшением стандартов управления» американской финансовой системы, которое выражается в устойчивом росте госдолга и дефицита федерального бюджета. Также ощутимые риски создает вероятность наступления рецессии в конце текущего года.

«Повторяющиеся политические противостояния касательно потолка госдолга и решения, принимаемые в последний момент, подорвали доверие к финансовым властям. Кроме этого у государства отсутствует систематический подход к среднесрочному управлению финансами в отличие от большинства властных структур в других странах. Также бюджетное планирование у него представляется весьма сложным», – следует из сообщения Fitch.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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