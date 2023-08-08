ЕС требует от Китая снизить барьеры для коррекции торгового баланса

Накануне руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и подтвердил его визит грядущей осенью. Он срывался уже дважды – в апреле этого года из-за заражения Борреля коронавирусом, а в июле – на фоне исчезновения из публичного пространства бывшего главы МИД КНР Цинь Гана. По словам Ван И, КНР и ЕС нужно создавать еще больше диалоговых механизмов, чтобы восполнить пробелы, которые образовались за три года пандемии. Основной чертой в отношениях двух сторон он назвал «партнерство на основе сотрудничества». Боррель отметил, что проекты Евросоюза по развитию инфраструктуры Global Gateway и КНР «Пояс и путь» дополняют друг друга. Дипломаты также обсудили ситуацию на Украине и в Нигере.