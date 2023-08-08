ЕС требует от Китая снизить барьеры для коррекции торгового баланса

ЕС требует от Китая снизить барьеры для коррекции торгового балансаВ ином случае Брюссель грозит усилением торговой войны
Снижение барьеров для европейского экспорта станет требованием ЕС к КНР на сентябрьской сессии экономического и торгового диалога высокого уровня ЕС – Китай из-за большого торгового дефицита в китайскую пользу: дисбаланс в прошлом году достиг почти 400 млрд евро, сообщает Financial Times. В Брюсселе объясняют этот показатель «дискриминационной политикой КНР» и оставляют за собой право ввести новые экономические ограничения, если Пекин не пойдет навстречу.
«Торговые отношения Китая и ЕС очень несбалансированны. У Китая огромное положительное сальдо торгового баланса, уровень открытости со стороны Китая и ЕС не совпадает», – прокомментировал ситуацию замглавы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, отвечающий за вопросы торговли.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в апреле говорила, что за последние 10 лет дефицит торгового баланса ЕС с КНР увеличился более чем в 3 раза, достигнув в 2022 г. отметки «почти в 400 млрд евро» (365 млрд евро, в 2016 г. он составлял всего 145 млрд). Ранее в Брюсселе уже призывали Пекин открыть свой рынок, например, для европейских цифровых продуктов и услуг в сфере коммуникаций. Ряд барьеров возникли и по сугубо политическим причинам – например, в 2021 г. КНР начала блокировать литовские грузы из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.
Домбровскис предупредил, что после грядущих обсуждений темы дисбаланса с китайцами и отсутствия реакции с их стороны Брюссель может применить «торговое оружие». Это торговые бойкоты, возможность заблокировать китайские инвестиции в компании ЕС, закрытие рынков госзакупок для компаний из КНР и других стран, которые не стремятся открывать свои рынки.
Домбровскис подчеркнул, что в ЕС сейчас обсуждают относительно Китая лишь «снижение рисков», а не «декаплинг» (разъединение), ссылаясь на сохраняющееся доминирование Пекина в области зеленых технологий. «Нам нужно найти способы сотрудничать с Китаем, одновременно устраняя риски и возможные стратегические зависимости», – сказал замглавы ЕК. Вероятно, в подобной модели поведения ЕС в отношении КНР не обошлось и без влияния американцев. Еще в марте 2023 г. США обещали предоставить компаниям Евросоюза доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках принятого в 2022 г. американского закона о снижении инфляции (IRA), одновременно призывая вести более жесткую политику в отношении КНР.
Накануне руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и подтвердил его визит грядущей осенью. Он срывался уже дважды – в апреле этого года из-за заражения Борреля коронавирусом, а в июле – на фоне исчезновения из публичного пространства бывшего главы МИД КНР Цинь Гана. По словам Ван И, КНР и ЕС нужно создавать еще больше диалоговых механизмов, чтобы восполнить пробелы, которые образовались за три года пандемии. Основной чертой в отношениях двух сторон он назвал «партнерство на основе сотрудничества». Боррель отметил, что проекты Евросоюза по развитию инфраструктуры Global Gateway и КНР «Пояс и путь» дополняют друг друга. Дипломаты также обсудили ситуацию на Украине и в Нигере.
Китай и европейские страны уже ведут работу по отдельным торговым вопросам, представляющим взаимный интерес. Так, 29 июля Франция и Китай договорились вместе работать над нормативно-правовой базой в сфере европейского экспорта косметики в КНР. Эта рабочая группа будет стремиться наладить сотрудничество в области интеллектуальной собственности, а также работу над стандартами и проверками. В начале лета Китайский национальный институт по контролю за продуктами и лекарствами ввел новые правила импорта косметической продукции из Европы, которые обязывают ее косметические фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и деталей производственных процессов и заканчивая источниками сырья и точным составом формул. Европейские компании считают, что это может привести к раскрытию их технологических секретов, так как большая часть данных будет храниться в государственной базе данных КНР.
Европа на самом деле не нацелена вводить новые экономические ограничения против Китая, полагает руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Эта азиатская страна остается крупнейшим торговым партнером Евросоюза, в частности Германии, а степень взаимозависимости двух крупных экономик очень велика. В таких условиях, продолжает эксперт, ни одна сторона не заинтересована инициировать потенциальные торговые войны. «Полагаю, такими заявлениями евробюрократы скорее вбрасывают пробный шар, чтобы посмотреть на реакцию Пекина, – говорит Белов. – Это элемент дипломатического давления, с тем чтобы получить какие-то экономические преференции от китайцев».
По словам Белова, гипотетическая конфронтация Европы и Китая в наибольшей мере отвечала бы интересам США. Он напомнил, что с 2016 г. Евросоюз проводит внешнюю политику в рамках своей стратегической автономии. «Европе Пекин нужен как балансир: Брюссель взаимодействует с китайцами с целью снижения зависимости Европы от США и, наоборот, сотрудничает с Вашингтоном для снижения зависимости от Китая. Потенциальная конфронтация с одной из сторон рушит эту конфигурацию», – отметил эксперт.
Китайцы опытные и жесткие переговорщики и будут и далее отстаивать свои коммерческие интересы, говорит руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Предсказать исход переговоров в сентябре пока сложно, но, вероятнее всего, будет торг – за расширенный доступ к китайскому рынку Пекин может попросить что-либо взамен и, скорее всего, будет найден компромисс, считает эксперт. Традиционно КНР всегда было проще договариваться с ЕС, так как он в меньшей степени, в отличие от США, политизирует экономические вопросы, добавляет Карнеев. При этом Брюссель продолжает критиковать Пекин за широкие меры поддержки своей промышленности и «нерыночность» практик в экономике, но вполне можно задаться вопросом, а соблюдает ли на деле все эти правила сам Запад, заключает он.