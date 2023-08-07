Замедление промышленной активности в КНР тянет вниз мировую экономику

Одной из причин вялого восстановления промышленности Китая и Азии служат меры монетарных властей США и ЕС по ужесточению их ДКП, отмечает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анатолий Колесников. Это ведет к снижению платежеспособного спроса, сокращению числа заказов китайским и азиатским производителям, поясняет он. Так как Юго-Восточная Азия ориентирована на зарубежный спрос, ситуация создает риски для экономик региона, укрепляет опасения по долгосрочной стагнации спроса, указывает эксперт. Проблемы Китая систематические, его текущее замедление экономики не является краткосрочным, одномоментным явлением, дополняет Остапкович. Они будут оказывать значительное давление на рост Восточной Азии, что, в свою очередь, станет замедлять динамику мирового ВВП примерно на 0,5 п. п. в год, полагает он. Для России замедление Китая и Азии в целом будет означать потерю экспортных доходов, заключает эксперт.