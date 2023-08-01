Китай решил усилить нефинансовое стимулирование внутреннего спроса

В документе предполагается отдельно стимулировать «массовое потребление», «потребление услуг» , «сельское потребление» и «расширение новых видов потребления». В том числе планируется сосредоточиться на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Решено оптимизировать или поставить на паузу ограничения на покупку автомобилей с ДВС в стране, содействовать «полной отмене ограничений на передвижение подержанных автомобилей и облегчению оформления сделок» с ними. Местным властям дано указание расширять парковки в городах и туристических местах, развивать зарядную инфраструктуру электромобилей, включая село, оптимизировать налоговые льготы на покупку новых транспортных средств. При этом льготы на приобретение электромобилей в КНР регулярно продлеваются, а в конце июня 2023 г. на них решено выделить из бюджета $72 млрд до 2027 г.