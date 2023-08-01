Китай решил усилить нефинансовое стимулирование внутреннего спроса

Китай решил усилить нефинансовое стимулирование внутреннего спросаЭто происходит на фоне замедления активности в производстве и сфере услуг в июле
Нацкомиссия по развитию и реформам – ведущее агентство экономического планирования Китая – 31 июля выпустила документ, где утвердила направления стимулирования внутреннего спроса. Документ, реализующий решения Госсовета КНР от 28 июля, направлен на снятие ряда госограничений, расширение оплачиваемых отпусков, подтверждение льгот для покупателей электромобилей, улучшение инфраструктуры и проведение массовых потребительских мероприятий. При этом власти КНР воздерживаются от прямой финансовой поддержки потребителей и компаний.
В документе предполагается отдельно стимулировать «массовое потребление», «потребление услуг» , «сельское потребление» и «расширение новых видов потребления». В том числе планируется сосредоточиться на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Решено оптимизировать или поставить на паузу ограничения на покупку автомобилей с ДВС в стране, содействовать «полной отмене ограничений на передвижение подержанных автомобилей и облегчению оформления сделок» с ними. Местным властям дано указание расширять парковки в городах и туристических местах, развивать зарядную инфраструктуру электромобилей, включая село, оптимизировать налоговые льготы на покупку новых транспортных средств. При этом льготы на приобретение электромобилей в КНР регулярно продлеваются, а в конце июня 2023 г. на них решено выделить из бюджета $72 млрд до 2027 г.