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Минфин предложил ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям

Инициатива ведомства может охладить интерес инвесторов к государственным проектам
Дмитрий Гринкевич
Если уж строить в долг, то делать это либо открыто, либо по нормативам, считают в Минфине / Петр Ковалев / ТАСС

В Минфине предложили на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом говорится в письме первого заместителя министра Леонида Горнина руководителям финансовых органов субъектов от 27 июля (есть у «Ведомостей»). Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых).

Ранее Минфин на встрече с представителями субъектов обсудил риски роста долговой нагрузки на их бюджеты из-за возникновения задолженности инвестиционного характера, напоминает Горнин в своем письме. Он просит руководителей региональных минфинов сформировать отчеты об объеме обязательств перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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