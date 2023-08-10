Минфин предложил ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям

В Минфине предложили на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом говорится в письме первого заместителя министра Леонида Горнина руководителям финансовых органов субъектов от 27 июля (есть у «Ведомостей»). Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых).