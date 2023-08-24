Число пенсионеров за полгода снизилось на 400 000 человек

Если рассматривать общую численность пенсионеров по категориям, то на конец первого полугодия число работающих составило 7,8 млн человек. Это на 82 500 меньше, чем в начале года. В июле работающим пенсионерам в среднем выплачивали по 16 114 руб., за полгода сумма выросла на 717 руб. Неработающих же было 33,5 млн, тогда как 1 января таких было на 321 700 человек больше. У этой категории средний размер назначенной пенсии вырос с 20 239 до 20 260 руб. Самые высокие выплаты получают жители Чукотки (31 683 руб.), Ненецкого автономного округа (29 268 руб.), который входит в Архангельскую область, и Камчатского края (28 287 руб.), это связано с региональными надбавками. Самые маленькие пенсии в республиках с высоким уровнем бедности – Дагестане (14 473 руб.), Кабардино-Балкарии (14 792 руб.) и Ингушетии (15 454 руб.). Средний размер назначенной пенсии по России работающих и неработающих пенсионеров за полгода вырос с 19 322 до 19 475 руб.