В Госдуме предложили разрешить выплату зарплат при блокировке счета

Сейчас Налоговый кодекс в случае блокировки счета налогоплательщика позволяет совершать операции, направленные на исполнение обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты авансовых налоговых платежей, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Как видно, платежи, связанные с выплатой заработной платы, в исчерпывающий перечень исключений не попадают. При этом долги перед сотрудниками, в том числе сформированные при невыплате выходных пособий, в случае блокировки счетов могут привести к таким неприятным последствиям, как уголовная ответственность с наказанием в виде 500 000 руб. штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Это, к слову, более чем реальные риски, с учетом практики», – говорит эксперт. Блокировка счета по инициативе налогового органа может быть произведена на основании ошибочных расчетов, что уголовной ответственности никак избежать не позволит, говорит Федюкин, добавляя, что поддерживает такие поправки.