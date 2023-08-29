В Госдуме предложили разрешить выплату зарплат при блокировке счета

В Госдуме предложили разрешить выплату зарплат при блокировке счетаЭксперты считают, что предложение несет большие риски злоупотребления со стороны бизнеса
Приостановление операций по счету не должно касаться выплат зарплат работникам. Такой проект поправок в Налоговый кодекс (НК) разработал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Документ («Ведомости» с ним ознакомились) направлен на отзыв в правительство. Депутат предлагает внести изменения в ст. 76 НК (приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей).
Депутат предлагает прописать исключение для осуществления операций по счету в случае его блокировки – в частности, сделать приоритет в очередности исполнения обязательств для выплат зарплат работникам. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить исполнение обязательств по договорам, заключенным до приостановления операций по счетам. Сейчас, согласно ст. 76 НК, заморозка операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых предшествует обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. Таким образом, депутат предлагает сделать точкой отсчета, после которой могут быть исключения на выплаты по старым договорам, не дату уплаты налога, а дату блокировки счета.
Также он предлагает обязать налоговые органы направлять налогоплательщику уведомления о неисполнении обязанности по предоставлению налоговой декларации не позднее чем за 14 дней до принятия решения о приостановке операций (сейчас это право, а не обязанность налоговых органов).
Блокировка счетов является санкцией за несвоевременную уплату налогов или сдачу налоговой отчетности, в итоге деятельность становится почти невозможной, считает депутат. Сегодня нагрузка на предпринимателей огромная и некоторые просто не успевают подать налоговую декларацию, говорит Даванков: «Блокировка счетов парализует компанию: она не может проводить расчеты и даже начислять зарплату. Поэтому мы предлагаем заранее предупреждать предпринимателей о сроках подачи декларации, а за две недели до блокировки присылать личное уведомление». На это время у компании должна сохраняться возможность исполнять договорные обязательства и выплачивать зарплаты сотрудникам, подчеркивает он.
Данный законопроект в Минфин на рассмотрение пока не поступал, сообщил представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в ФНС.
Риски предложения
Фактически платежи по выплате заработных плат работникам относятся к одной очереди с платежами по уплате налогов, сборов и взносов, а, соответственно, проведение таких платежей не должно блокироваться, кроме случаев, когда требование налогового органа поступило раньше поручения о перечислении заработных плат, а на счете не имеется достаточно средств, отмечает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. В случае отсутствия задолженностей по уплате налогов и сборов приостановление операций по счету по иной причине не влияет на возможность выплаты заработной платы, добавляет она. В то же время при условии приятия закона наличие или отсутствие задолженностей по уплате налогов и сборов не будет влиять на возможность выплаты заработной платы с заблокированного счета, т. е. закон расширит соответствующую возможность, считает Галеева.
Сейчас Налоговый кодекс в случае блокировки счета налогоплательщика позволяет совершать операции, направленные на исполнение обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты авансовых налоговых платежей, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Как видно, платежи, связанные с выплатой заработной платы, в исчерпывающий перечень исключений не попадают. При этом долги перед сотрудниками, в том числе сформированные при невыплате выходных пособий, в случае блокировки счетов могут привести к таким неприятным последствиям, как уголовная ответственность с наказанием в виде 500 000 руб. штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Это, к слову, более чем реальные риски, с учетом практики», – говорит эксперт. Блокировка счета по инициативе налогового органа может быть произведена на основании ошибочных расчетов, что уголовной ответственности никак избежать не позволит, говорит Федюкин, добавляя, что поддерживает такие поправки.
В текущей редакции законопроект вряд ли будет принят, считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков: «Возможность исполнять обязательства по договорам, заключенным до приостановления операций по счетам, содержит высокий риск злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков». Тем не менее в кодексе есть место для улучшений, добавляет эксперт: «В частности, заслуживает внимания идея о направлении налогоплательщикам уведомлений о пропуске срока представления декларации, чтобы дать возможность быстро исправиться, подать декларацию и избежать блокировки».
Приостановление операций по счету применяется также и в случае совершения налогового правонарушения или наличия налоговой задолженности, отмечает Галеева. Законопроект же не разделяет причины приостановления операций по счету и фактически предоставляет право неограниченно распоряжаться средствами на заблокированном счете, производя выплаты по «старым договорам», указывает эксперт.