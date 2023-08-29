Что означает возвращение торгового баланса еврозоны к профициту

Возвращение сальдо торгового баланса Евросоюза в положительную зону во II квартале указывает на тенденции к восстановлению региона, но также говорит о системных проблемах в его экономике, которые проявляются в снижении спроса со стороны населения и бизнеса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Сальдо торгового баланса Евросоюза во II квартале 2023 г. вошло в положительную зону впервые с 2021 г., следует из пресс-релиза Евростата от 28 августа. Как отмечают в службе, это произошло благодаря тому, что падение импорта союза (на 3,5% в сравнении с предыдущим кварталом) оказалось более глубоким, чем падение экспорта (на 2%), – результатом стал профицит в 1,23 млрд евро. За апрель – июнь страны ЕС экспортировали товаров на общую сумму 636,83 млрд евро, объем импорта составил 635,60 млрд евро.