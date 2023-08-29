Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Что означает возвращение торгового баланса еврозоны к профициту

Внешняя торговля ЕС вышла в положительную область впервые почти за два года
Антон Козлов
Основной причиной возвращения чистого экспорта в положительную зону в Евростате называют снижение цен на энергоносители и сырье / Yves Herman / Reuters

Возвращение сальдо торгового баланса Евросоюза в положительную зону во II квартале указывает на тенденции к восстановлению региона, но также говорит о системных проблемах в его экономике, которые проявляются в снижении спроса со стороны населения и бизнеса, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Сальдо торгового баланса Евросоюза во II квартале 2023 г. вошло в положительную зону впервые с 2021 г., следует из пресс-релиза Евростата от 28 августа. Как отмечают в службе, это произошло благодаря тому, что падение импорта союза (на 3,5% в сравнении с предыдущим кварталом) оказалось более глубоким, чем падение экспорта (на 2%), – результатом стал профицит в 1,23 млрд евро. За апрель – июнь страны ЕС экспортировали товаров на общую сумму 636,83 млрд евро, объем импорта составил 635,60 млрд евро.

Основной причиной возвращения чистого экспорта в положительную зону в Евростате называют снижение цен на энергоносители и сырье. Так, энергетический импорт ЕС уменьшился на 15,6% во II квартале 2023 г. в сравнении с I кварталом, а импорт сырья упал на 10,9%. Европейский экспорт показал сокращение почти во всех отраслях, кроме машиностроения и транспортной отрасли (+2,5%).

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных