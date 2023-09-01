Кабмин определил срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 г., следует из протокола заседания (есть у «Ведомостей»). Период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, предлагается оставить на текущем уровне – 264 месяца (22 года), говорится в утвержденном кабмином законопроекте.