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Кабмин определил срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

Он останется на нынешнем уровне – 22 года
Ярослава Костенко
Максим Стулов / Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 г., следует из протокола заседания (есть у «Ведомостей»). Период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, предлагается оставить на текущем уровне – 264 месяца (22 года), говорится в утвержденном кабмином законопроекте.

Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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