Кабмин определил срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

Кабмин определил срок выплаты накопительной пенсии на 2024 годОн останется на нынешнем уровне – 22 года
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 г., следует из протокола заседания (есть у «Ведомостей»). Период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, предлагается оставить на текущем уровне – 264 месяца (22 года), говорится в утвержденном кабмином законопроекте.
Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни.
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